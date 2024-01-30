Петицию в защиту прав работников скорой помощи запустили в Казахстане

Водитель скорой помощи Аргын Смаилов рассказал о проблемах коллег, так как устал от "бесправности и незащищенности", сообщает Zakon.kz.

На сайте гражданских инициатив alash.online опубликована петиция "Требуем защитить работников скорой помощи!".



По словам автора петиции Аргына Смаилова, его коллеги часто сталкиваются с неуважением в свой адрес, а также с агрессией.

"С одной стороны, общество от нас требует спасать жизни и быстро приезжать на вызовы. С другой стороны, нас просто не уважают и даже мешают работать. Нас отказываются запускать во двор, нам не уступают дорогу, не дают припарковаться, а особо одаренные могут и избить. Люди бьют и пинают машину скорой помощи", – заявил водитель.

Помимо этого, отметил Смаилов, часто на врачей скорой помощи нападают в квартирах, куда их вызвали.

"Неуважение к врачам и медперсоналу стало причиной высокой кадровой текучки в медицине. Нужно признать, что сотрудники скорой помощи – незащищены. У учителей есть статус, у полиции, у военных. Пора уже защитить и наш статус и оградить нас от неадекватно ведущих себя граждан. Нужно агрессию в отношении медработников приравнять как нападение на полицию. Пнул и испортил машину скорой помощи – штраф. Ударил водителя скорой – 1 год тюрьмы. А за избиение врача 3-5 лет минимум давать", – считает Смаилов.

Он уточнил, что это вопрос сохранения жизней.

"Когда едешь на вызовы к пациенту с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ценна каждая минута, особенно при инфарктах и инсультах. Много кому можно было бы спасти, если бы банально успели приехать. Мы все, работники скорой помощи, просим уступать дорогу, пропускать нас и с пониманием относиться, если медицинская машина стоит во дворах. Мы, работники скорой помощи, хотим чувствовать себя в безопасности. Мы считаем, что скорая медицинская помощь нужна стране! Уведомите новостные ресурсы об этой петиции. Только так мы сможем поднять общественный резонанс и обратить внимание властей на проблему". Аргын Смаилов

Ранее стало известно, что в Караганде неизвестный мужчина избил водителя скорой помощи после недолгих споров на высоких тонах. Инцидент произошел вечером 26 января 2024 года во дворе одного из домов Караганды.



На избиение водителя скорой помощи 27 января отреагировала министр здравоохранения Ажар Гиният, которая сообщила, что личность напавшего уже установлена.

29 января аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев высказался в защиту сотрудников скорой помощи, и назвал данный случай вопиющим.