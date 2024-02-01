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Восемь казахстанцев задержаны в Турции. Их разыскивали за создание финпирамиды и кражи

Восемь казахстанцев задержаны в Турции. Их разыскивали за создание финпирамиды и кражи Фото: pxhere
Полицейские Казахстана совместно с турецкими коллегами в Турции задержали восемь уголовных преступников, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, задержанные совершили мошенничество в особо крупном размере. 

"Сотрудники МВД Казахстана совместно с турецкими коллегами в Турции с начала года задержали восемь уголовных преступников, разыскиваемых за совершение мошенничества, кражи в особо крупном размере, создание финансовой пирамиды", – говорится в сообщении. 

Кроме того, территориальными подразделениями органов внутренних дел в январе задержано 237 разыскиваемых преступников, а также установлено местонахождение 150 без вести пропавших лиц.

"Так, 27 января в Кокшетау сотрудниками полиции задержан 55-летний мужчина, находившийся в межгосударственном розыске с 1998 года за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о задержании в ходе спецоперации группы рэкетиров. Молодых вымогателей задержали в двух городах Казахстана.

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