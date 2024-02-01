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Законодательство РК

Запрет сотовых в школе: законопроект направили на подпись президенту

Законопроект о запрете сотовых телефонов в школах ушел на подпись Токаеву Фото: pixabay
Сенат 1 февраля одобрил поправки по вопросам образования, наставничества и безопасности детей. Одна из норм, предусмотренных в законопроекте, – ограничение на использование мобильных телефонов на уроках, сообщает Zakon.kz.

Законопроект предусматривает наделение акиматов новыми функциями по обеспечению качества образования, а также по разработке и внесению в маслихаты планов по развитию образования на соответствующей территории, принятию мер по материально-техническому обеспечению организаций образования.

"В учебном процессе представлены нормы, предусматривающие введение ограничений на использование мобильных телефонов", – подчеркнул сенатор Алтынбек Нухулы.

Ограничение будет действовать только во время уроков.

Также законом предусмотрены следующие нововведения:

  • зачисление в первый класс без тестирования, обеспечение единой очередности по предоставлению мест в детские сады;
  • принятие мер по недопущению распространения в организациях образования информации, пропагандирующей насилие, побуждающей к суициду, религиозного характера;
  • изменения вносятся в порядок лицензирования деятельности организаций, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования;
  • вводятся нормы по урегулированию института наставничества.
"Этот институт предусматривает, что совершеннолетние граждане РК на безвозмездной основе вправе быть наставниками над детьми-сиротами, проживающими в детских домах. Наставник будет оказывать индивидуальную поддержку и помощь в подготовке к самостоятельной жизни. Закон устанавливает требования, права и обязанности наставников".Заключение Сената Парламента

Также закон устанавливает законодательные требования по обязательному обеспечению оконных проемов в школах замками безопасности. Вводится запрет на застройку многоквартирными жилыми домами без учета размещения объектов здравоохранения и образования.

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов в интервью Zakon.kz сообщал, что учителя регулярно сталкиваются с ситуациями, когда им приходится запрещать ученикам пользоваться телефонами на уроках. Поэтому в новом законопроекте эту норму прописали отдельно.

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