"КазАвтоЖол" вновь предупредил об опасности на дорогах

Казахстанских водителей в очередной раз просят быть внимательными и осторожными на трассах. Несмотря на приближение весны, по стране продолжает бушевать непогода, сообщает Zakon.kz.

Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол", ссылаясь на прогноз синоптиков, отмечает, что в нескольких регионах страны сохраняются нестабильные погодные условия.

В Западно-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Актюбинской, Улытауской областях ожидается туман.

Материал по теме В Жамбылской области 300 автомобилей застряли на трассе

Кроме того, в Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях прогнозируют усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, метель. Все это может привести к ограниченной видимости.

"Уважаемые пользователи республиканских автомобильных дорог! Просим вас соблюдать правила безопасности дорожного движения и не пренебрегать ухудшением погодных условий". АО "НК "КазАвтоЖол"

Материал по теме "КазАвтоЖол" обратился к водителям



В каких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 28 февраля 2024 года, читайте по ссылке.