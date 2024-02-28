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"КазАвтоЖол" вновь предупредил об опасности на дорогах

"КазАвтоЖол" вновь предупредил об опасности на дорогах Фото: pixabay
Казахстанских водителей в очередной раз просят быть внимательными и осторожными на трассах. Несмотря на приближение весны, по стране продолжает бушевать непогода, сообщает Zakon.kz.

Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол", ссылаясь на прогноз синоптиков, отмечает, что в нескольких регионах страны сохраняются нестабильные погодные условия.

В Западно-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Актюбинской, Улытауской областях ожидается туман.

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Кроме того, в Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях прогнозируют усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, метель. Все это может привести к ограниченной видимости.

"Уважаемые пользователи республиканских автомобильных дорог! Просим вас соблюдать правила безопасности дорожного движения и не пренебрегать ухудшением погодных условий".АО "НК "КазАвтоЖол"

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Анастасия Московчук
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