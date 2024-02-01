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Казахстанские сейсмологи зарегистрировали очередной афтершок

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали очередной афтершок Фото: Zakon.kz
Землетрясение магнитудой MPV 4.6 зафиксировали в 252 км на юго-восток от Алматы в 1 февраля в 01:21, сообщает Zakon.kz

Специалисты ТОО "СОМЭ" сообщили, что эпицентр по прежнему находился на территории Китая.

  • Энергетический класс землетрясения 11.1.
  • Магнитуда MPV 4.6.
  • Ощутимости (по шкале МSК-64) на территории Казахстана нет.

Ранее сообщалось, что 30 января казахстанские специалисты зарегистрировали землетрясение в 278 км от Алматы. Эпицентр землетрясения был расположен на территории Китая – афтершок. Сведений об ощутимости не зарегистрировали.

До этого министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов на аппаратном совещании раскритиковал работу структурных и территориальных подразделений МЧС по подготовке и реагированию к сейсмическим явлениям. Речь идет о землетрясении, которое ощутили жители Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областей, а также Шымкента и Астаны в ночь на 23 января. Подземные толчки, которые ощутили жители Алматы, достигали 5 баллов.


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