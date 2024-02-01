Казахстанские сейсмологи зарегистрировали очередной афтершок
Специалисты ТОО "СОМЭ" сообщили, что эпицентр по прежнему находился на территории Китая.
- Энергетический класс землетрясения 11.1.
- Магнитуда MPV 4.6.
- Ощутимости (по шкале МSК-64) на территории Казахстана нет.
Ранее сообщалось, что 30 января казахстанские специалисты зарегистрировали землетрясение в 278 км от Алматы. Эпицентр землетрясения был расположен на территории Китая – афтершок. Сведений об ощутимости не зарегистрировали.
До этого министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов на аппаратном совещании раскритиковал работу структурных и территориальных подразделений МЧС по подготовке и реагированию к сейсмическим явлениям. Речь идет о землетрясении, которое ощутили жители Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областей, а также Шымкента и Астаны в ночь на 23 января. Подземные толчки, которые ощутили жители Алматы, достигали 5 баллов.