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Законодательство РК

14 разыскиваемых преступников задержали в Астане в ходе рейда

арест Фото: Zakon.kz
В период с 29 по 30 января в ходе операции "Розыск" на рынках столицы, хостелах, общежитиях, съемных квартирах и других местах установлены и задержаны 14 разыскиваемых преступников, сообщает Zakon.kz.

В их числе 7 человек находились в розыске с прошлых лет. Также найдены двое без вести пропавших.

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Мероприятие прошло при координации прокуратуры Астаны в целях обеспечения безопасности и поддержания правопорядка в столице.

Подозреваемого в мошенничестве на сумму в 2,9 млрд тенге задержали в Кызылорде. По версии следствия, он обманул 235 человек.

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