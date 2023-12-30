Несколько пригородных маршрутов отменили в Астане

Фото: скриншот с видео

Шесть пригородных автобусных маршрутов отменили на 30 декабря из-за непогоды в Астане и близлежащих районах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата столицы.

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