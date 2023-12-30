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Несколько пригородных маршрутов отменили в Астане

Несколько пригородных маршрутов отменили в Астане Фото: скриншот с видео
Шесть пригородных автобусных маршрутов отменили на 30 декабря из-за непогоды в Астане и близлежащих районах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата столицы.

Как сообщают в пресс-службе акимата Астаны, 30 декабря в связи с ухудшением погодных условий, временно приостановлено движение пригородных маршрутов номеров 310, 315, 316, 327, 328, 329. Остальные направления работают по графику.

Накануне более 30 рейсов из Астаны задержали из-за непогоды. Накануне синоптики предупредили жителей столицы о штормовой опасности, которая ожидается в городе 30 декабря. Из-за непогоды коммунальные службы столицы перешли на усиленный режим работы и очищают город круглосуточно.

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Айсулу Омарова
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