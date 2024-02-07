Одиноких матерей для казахстанского законодательства не существует

Вице-премьер Тамара Дуйсенова на пресс-конференции по итогам расширенного заседания правительства 7 февраля рассказала о видах социальной помощи неполным семьям и одиноким матерям, сообщает Zakon.kz.

Отвечая на вопрос журналистов о том, какая соцподдержка существует в Казахстане для одиноких матерей, вице-премьер Тамара Дуйсенова уточнила, что отдельного вида помощи для них нет.

"В казахстанском законодательстве нет определения "одинокая мать". Потому что если у матери имеется ребенок, то это семья. И как семье мы оказываем ей соответствующую социальную поддержку". Тамара Дуйсенова

Вице-премьер также отметила, что термин "неполная семья" используется только в Законе "О жилищных отношениях". К этой категории относят семьи, потерявшие кормильца, и для них предусмотрено соответствующее пособие.

"Есть семьи, в которых и отец, и мать. Есть такие, где только мать с ребенком. И в том, и в другом случае они определяются как "семья". Если ребенок до года – выплачивается пособие по уходу за ребенком. Выплачивается пособие как многодетной семье, если четыре ребенка до 18 лет. Если ребенок с инвалидностью – тогда получают пособие по инвалидности". Тамара Дуйсенова

Также, по ее словам, для работающих матерей в Трудовом кодексе предусмотрены гибкие режимы.

Тамара Дуйсенова сохранила пост вице-премьера в составе нового правительства, сформированного 6 февраля. Новым премьером стал Олжас Бектенов.