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Сход оползня в Алматы: в лицее простились с погибшими учениками

Сход оползня в Алматы: в лицее простились с погибшими учениками Фото: пресс-служба акимата Алматы
В школе-лицее №48 Алматы простились с двумя учениками, погибшими после схода оползня в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Денис и Сергей Шин погибли 8 февраля, когда их дом накрыл оползень. В доме, помимо них, находились мать и отчим, которые также погибли.

Черно-белая фотография размещена на странице лицея в Instagram.

"Шин Денис и Сергей. Это наши ученики, одноклассники, друзья! Боль, которую испытывает каждый, кто знал вас, не передать словами. Память о вас будет жить в наших сердцах!" – говорится в описании к публикации.

Оползень сошел ночью 8 февраля 2024 года в Медеуском районе Алматы в микрорайоне Тау-Самал.

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На месте трагедии найдены тела всех погибших – двоих взрослых и двоих детей.

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Аким Ерболат Досаев выразил соболезнования и поручил оказать помощь в организации похорон.

Это чрезвычайное происшествие заставило горожан вновь заговорить об отсутствии госконтроля за строительством. Эксперты рынка недвижимости выразили сомнение относительно законности строительства жилых домов в горной местности. Подробнее читайте тут.

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