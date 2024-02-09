Сход оползня в Алматы: в лицее простились с погибшими учениками
Денис и Сергей Шин погибли 8 февраля, когда их дом накрыл оползень. В доме, помимо них, находились мать и отчим, которые также погибли.
Черно-белая фотография размещена на странице лицея в Instagram.
"Шин Денис и Сергей. Это наши ученики, одноклассники, друзья! Боль, которую испытывает каждый, кто знал вас, не передать словами. Память о вас будет жить в наших сердцах!" – говорится в описании к публикации.
Оползень сошел ночью 8 февраля 2024 года в Медеуском районе Алматы в микрорайоне Тау-Самал.
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