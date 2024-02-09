Животных "косит" африканский сап: фермеры Караганды просят срочно ввести карантин

В Карагандинской области за 9 месяцев уничтожено 185 лошадей. Животных "косит" африканский сап – хроническая инфекционная болезнь. На теле лошадей поражения лимфатических сосудов, гнойные воспаления кожи. Фермеры села Торколь просят срочно ввести в селе карантин, сообщает Zakon.kz.

Очаг заболевания открылся в селе Умуткер Бухар-Жырауского района, где сразу после выявления инфекции в мае 2023 года ввели карантин. Однако уже зараженный скот спасти не смогли и уничтожили.

"В рамках действующего карантина проводятся оздоровительные мероприятия в очаге инфекции. Клинически больные лошади в количестве 185 голов были изолированы и уничтожены. Владельцам животных выплачена компенсация из республиканского бюджета", – отметил руководитель ГУ "Управление ветеринарии Карагандинской области" Кайрат Турсынбеков.

Фото предоставлено фермерами

Цепная реакция?

И вот новая напасть. Лошадей со схожими признаками болезни наблюдают владельцы лошадей в поселке Тортколь в том же Бухар-Жырауском районе. Однако взятые пробы крови инфекцию не подтвердили, отмечают ветеринары.

По данным районной территориальной инспекции, согласно результатам исследований проб, отобранных от лошадей села, эпизоотический лимфангит не установлен.





Фермер села Тортколь Ержан Беков рассказал, что в его хозяйстве более 20 голов лошадей с опасными язвами на теле. Его сосед в такой же ситуации. Оба фермера пока выгоняют лошадей на свои пастбища. Ведь кормов и сена для всех не хватает, поэтому оставить в загоне всех животных не могут.

"Последняя вакцинация была в октябре. Приезжали ветврачи и делали. Но вот в январе у нас началась болезнь. Приехали ветврачи, взяли пробу у двух лошадей. Результат – отрицательный. Время играет не в нашу пользу. Люди живут за счет скота. Время идет, увеличивается число больных лошадей. Надеюсь, мы сделаем все, как нужно. Поставим лошадей на карантин", – рассказал фермер села Торколь Ержан Беков.





Пробы крови у лошадей взяты повторно. Результаты будут готовы через несколько дней.

Мәдениет Жұмәділдә, хозяин лошадей, говорит, что готов уничтожить больных животных. Он считает, что инфекцию нужно остановить, а село Тортколь – закрыть на карантин. Ведь животные на выпасе могут встретиться с лошадьми из других поселков. И тогда распространение инфекции продолжится.

Фото предоставлено фермерами

Известно, что ситуацию в поселках контролирует комиссия из числа специалистов Научно-исследовательского института по проблемам биологической безопасности г. Отар Министерства здравоохранения РК и Национального референтного центра по ветеринарии г. Астана. В настоящее время биопробы исследуются в условиях лаборатории.

Ранее руководитель ГУ "Управление ветеринарии Карагандинской области" Кайрбек Турсынбеков заявил, что фермерам будет предусмотрена компенсация в размере рыночной стоимости, которая действует на сегодняшний день в рамках законодательства.

Кроме того, сообщалось, что жители села Тортколь заявили о том, что не могут убедить чиновников в серьезности массовой гибели лошадей.

