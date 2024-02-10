Новый глава охраны Токаева был чемпионом мира по джиу-джитсу

Сегодня, 10 февраля, президент Токаев назначил начальника службы охраны президента – Романа Тореханова. Этот человек будет ответственен за безопасность главы государства во всех мероприятиях и вне их, сообщает Zakon.kz.

Информации о нем почти никакой – только одно фото, биографию в интернете не найти. Однако интересная деталь есть – этот человек был чемпионом мира по джиу-джитсу среди профессионалов.

Фото: Акорда

В апреле 2016 года тогдашний сотрудник службы государственной охраны Роман Тореханов завоевал "золото" на турнире в Абу-Даби (ОАЭ) по бразильскому джиу-джитсу среди профессионалов. Выступал он в весовой категории 94 кг, а также в абсолютной весовой категории.

Zakon.kz связывается с источниками и уточняет более подробную биографию нового главы охраны президента.

Распоряжение о назначении Тореханова главой СОП президент подписал сегодня, 10 февраля.

Ранее эту должность занимал Чингис Аринов, которого перевели на должность главы МЧС 6 февраля 2024 года.

