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Законодательство РК

Что известно о новом начальнике службы охраны президента

Роман Тореханов Фото: акорда
В субботу, 10 февраля Токаев назначил нового главу службы охраны президента РК – Романа Тореханова. Какая биография у человека, которому доверили охранять первое лицо государства, читайте в материале Zakon.kz.

Полковник Службы государственной охраны Республики Казахстан Тореханов Роман Алмаханович родился 17 февраля 1982 года в городе Туркестан.

В 1998 году экстерном окончил школу гимназию в городе Туркестан. В 1999 году поступил на юридический факультет Международного Казахско-Турецкого университета имени Х.А. Ясави, который окончил в 2002 году по специальности "правоведение". В 2004 году окончил магистратуру вышеназванного учебного заведения по специальности "юриспруденция".

В период обучения в университете окончил военную кафедру.

С октября 2003 года по декабрь 2005 года работал тренером школы Олимпийского резерва в города Туркестан.

С декабря 2005 года по настоящее время проходил службу на различных офицерских и руководящих должностях в Службе государственной охраны Республики Казахстан. Последняя занимаемая должность - заместитель начальника Службы охраны Президента Республики Казахстан.

С 2006 года женат, воспитывает троих детей.

Спортивные достижения

  • Достиг высоких результатов в области спорта, является мастером спорта международного класса по самбо (2000 г.); чемпион Азии по самбо, в 2000, 2002 гг., призер чемпионата мира по самбо (2002 г.).
  • Является мастером спорта международного класса по борьбе казак куресі (чемпион Азии 2003 г.).
  • Мастер спорта по дзюдо (2004 г.);
  • Мастер спорта по рукопашному бою (2008 г.);
  • Мастер спорта по Служебному многоборью "Телохранитель" (2009 г.);
  • Мастер спорта международного класса по бразильскому джиу-джитсу(2016 г.);
  • 2-х кратный чемпион мира по джиу-джитсу в весе 94 кг и абсолютной категории;
  • Мастер спорта международного класса по борьбе грелинг (3-х кратный чемпион мира в 2017 г. дважды в 2023 году);
  • Мастер спорта по практической стрельбе из карабина, пистолета, пистолета-пулемета (7-ми кратный чемпион Республики Казахстан, призер международных турниров, 2015-2017 гт.).

Распоряжение о назначении Тореханова главой СОП президент подписал 10 февраля.

Ранее эту должность занимал Чингис Аринов, которого перевели на должность главы МЧС 6 февраля 2024 года.

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