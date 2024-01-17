Куандыку Бишимбаеву выдвинули обвинения еще по одной статье

Экс-министру национальной экономики Куандыку Бишимбаеву выдвигают обвинения еще по одной статье, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал "КТК", Бишимбаеву, которого подозревают в смерти его женыСалтанат Нукеновой, помимо "Убийства, совершенного с особой жестокостью", вменяют еще и "Истязание". Информацию об этом телеканалу подтвердили в министерстве внутренних дел.

"Добавить еще одну статью было решено после окончания досудебного расследования. За "Истязание" Бишимбаеву грозит от четырех до семи лет тюрьмы, а вот по ранее вмененной статье Уголовного кодекса "Убийство" – от 15 лет до пожизненного лишения свободы. Стороны уже приступили к ознакомлению с материалами", – отмечает телеканал.

9 ноября 2023 года стало известно, что экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.

8 января стало известно, что расследование по делу Куандыка Бишимбаева завершено. Также же 11 января в столичном суде сообщили, что ему продлили арест до 9 марта.