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Почему прогнозы сейсмологов Алматы не сбываются

Почему прогнозы сейсмологов Алматы не сбываются, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 17:41 Фото: Zakon.kz
Директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев ответил на вопрос, почему прогнозы сейсмологов о землетрясениях в Алматы не сбываются, сообщает корреспондент Zakon.kz.

С начала 2024 года в Алматы произошло уже два сильных землетрясения – в ночь на 23 января и сегодня, 4 марта. Еще до первого землетрясения сейсмологи заявляли, что сильных землетрясений в городе не ожидается, однако прогноз этот не сбылся.

Директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев объяснил, что заключения, которые выдает комиссия центра, рассчитаны на сильные и разрушительные землетрясения. В течение года в Алматы фиксируют 600-700 сейсмособытий и только 10-15 из них ощутимы.

"Говорить, что наши прогнозы не сбываются, немного некорректно. Мы живем в сейсмоопасном регионе, здесь всегда трясло, трясет и будет трясти. В целом, такого понятия как "прогноз" не существует, есть комиссия по оценке сейсмоситуаций", – заявил он.

Ранее сообщалось, что в Алматы произошло очередное сильное землетрясение. Сильные толчки ощутимостью в 5 баллов жители города почувствовали в 11:22.

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Напомним, подобное сильное землетрясение произошло в Алматы в ночь на 23 января 2024 года. Тогда подземные толчки, которые ощутили жители и гости южной столицы, достигали 5 баллов. Все новости о сильном землетрясении в Алматы можете прочитать по ссылке.

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