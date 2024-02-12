Стоит ли алматинцев переселять в менее сейсмоопасные регионы

Директор ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" МЧС РК Даулет Сарсенбаев высказался о том, стоит ли жителей Алматы переселять в менее сейсмоопасные регионы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что Алматы находится в 9-10-балльной зоне, и, по сути, в зоне опасности все здания и сооружения в городе.

"Они просто должны соответствовать нормам по сейсмостойкому строительству. Переселять население в пригороды – это нереальная идея, необходимо просто строить по сейсмическим стандартам", – заявил Даулет Сарсенбаев.

Ранее сейсмологи озвучили прогноз по землетрясениям на 2024 год, а также прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане.