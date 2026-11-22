В Алматы продолжают проверять территории, где существует угроза схода оползней. Спасатели обходят дома на опасных участках и объясняют жителям, как действовать при возникновении угрозы, сообщает Zakon.kz.

В выходные сотрудники ДЧС, акимата и "Казселезащиты" провели рейды в Бостандыкском, Медеуском и Наурызбайском районах. За один день специалисты посетили 73 оползнеопасных участка. Жителям рассказали о признаках схода грунта, правилах эвакуации и мерах безопасности, сообщили в департаменте по ЧС.

По итогам паспортизации в Алматы выявили более 200 оползнеопасных участков. Работу провели акимат совместно с Институтом географии и водной безопасности.

Фото: ДЧС Алматы

По предварительным оценкам специалистов, около 80% опасных участков сформировались из-за деятельности человека. Основные причины – подрезка склонов при строительстве домов, чрезмерный полив, отсутствие ливневой канализации и утечки водопроводных сетей.

В 2026 году в Алматы зарегистрировали 15 случаев техногенных оползневых явлений: шесть обвалов грунта, три оползня и шесть оплывин. Все они были связаны с переувлажнением грунта. Погибших и пострадавших нет.

Фото: ДЧС Алматы

За последние три года в городе устранили риски на 30 наиболее опасных участках благодаря строительству защитных сооружений и выкупу земли. Это позволило обеспечить безопасность более 1 500 человек и защитить около 300 домов и объектов инфраструктуры. В этом году работы продолжаются еще на восьми участках.

Фото: ДЧС Алматы

Кроме того, жителям выдали более 2 300 уведомлений и около 3 400 памяток. Профилактической работой охватили свыше 20 тысяч человек.

Спасатели призывают жителей горных районов не подрезать склоны, следить за состоянием водопроводных и канализационных сетей, не допускать скопления воды и обеспечивать отвод дождевых и талых вод.

Ранее в "Казселезащите" рассказали, грозит ли Алматы наводнение.