Дело Бишимбаева: адвокат сделала заявление

Адвокат Жанна Уразбахова (Мухамади) рассказала, что в данное время идет ознакомление с делом и новых подробностей нет, сообщает Zakon.kz.

Жанна Уразбахова написала пост 19 января на своей странице в Instagram.

По делу Салтанат Нукеновой подозреваемому предъявили еще одно обвинение. По ее словам, много вопросов поступает в личку.

"В настоящий момент мы находимся на стадии ознакомления с материалами дела. Действия подозреваемого Куандыка Бишимбаева квалифицировали по следующим статьям: 1) п. 5, ч. 2) ст. 99 УК РК ("Убийство, совершенное с особой жестокостью"). Наказание по этой статье – от 15 лет лишения свободы до пожизненного. 2) п. 1, ч. 2) ст. 110 УК РК ("Истязание") наказывается ограничением свободы на срок от четырех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок", – написала адвокат.

Она отметила, что статья 110 УК РК "Истязание" – это причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, если это деяние не повлекло причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью. То, что Салтанат пережила во время брака, то, что рассказали, родные и близкие, заключения экспертиз, легло в основу предъявления еще одной статьи.



Касательно брата подозреваемого. Адвокат ранее писала, что дело по факту недонесения об особо тяжком преступлении расследовали вместе с основным делом об убийстве. В настоящий момент брату Куадыка предъявлено подозрение по двум статьям:

Статья 432 УК РК ("Укрывательство преступления"). Статья 434 УК РК ("Недонесение о преступлении").

По обеим статьям срок наказания – до 6 лет лишения свободы.



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"Дело в отношении брата и основанное дело по факту убийства будут рассмотрены вместе", – сообщила Жанна Уразбахова.

9 ноября 2023 года стало известно, что экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.

8 января 2024 года стало известно, что расследование по делу Куандыка Бишимбаева завершено. Также 11 января в столичном суде сообщили, что ему продлили арест до 9 марта.



