Сильные морозы в Алматы: ДЧС сделал предупреждение
Фото: Zakon.kz
16 февраля 2024 года Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы выступил с заявлением к жителям города, сообщает Zakon.kz.
В ДЧС напомнили, что сегодня, 16 февраля, в городе прогнозируют сильные осадки, гололед и резкое снижение температуры.
"На фоне морозов возрастает вероятность возникновения бытовых пожаров из-за перегрузки электросетей, нарушения правил использования электроприборов, неправильного использования газового оборудования, печей на топящихся на угле, использования самодельных отопительных устройств".Пресс-служба ДЧС Алматы
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Специалисты отмечают, что расплачиваться за подобную халатность нарушителям приходится крышей над головой, иногда здоровьем и собственной жизнью.
Департамент по ЧС Алматы предупреждает!
- категорически запрещается подключать несколько приборов к одной розетке;
- нельзя оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы на длительное время;
- в случае обнаружения сильного нагрева электрической вилки или самого электроприбора, или поврежденную изоляцию проводов, немедленно его обесточьте;
- при отравлении угарным газом жителям частного сектора нужно проверить тягу печи. При необходимости очистить дымоход от сажи и заделать в нем трещины;
- обслуживание и ремонт техники должны проводить только квалифицированные специалисты.
Кроме того, из-за непогоды 16 февраля 2024 года школьники и студенты колледжей некоторых частей республики будут учиться онлайн.
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