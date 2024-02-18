В каких городах РК 18 февраля ожидаются неблагоприятные метеоусловия

По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха ожидаются в Петропавловске, Караганде, Темиртау, Актобе, Алматы и Астане, сообщает Zakon.kz

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что в ряде областей Казахстана объявили штормовое предупреждение из-за ветра и заморозков.