В каких городах Казахстана 24 февраля будут неблагоприятные метеоусловия

По данным синоптиков "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха в субботу, 24 февраля, прогнозируют Актобе, Атырау, Караганде, Костанае, Павлодаре, Петропавловске, Темиртау и Астане, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что на большей части республики сохранится морозная погода без осадков, лишь на юге, юго-востоке, востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются снег, метель, усиление ветра. Также ожидается туман.