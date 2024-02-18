Подробной картой погодных условий на дорогах Казахстана поделились в "КазАвтоЖоле"

"Казавтожол" выпустил карту с погодной обстановкой на дорогах областного и республиканского значения Казахстана, сообщает Zakon.kz.





В Абайской, Восточно-Казахстаной, Карагандинской и Улытауской областях сохраняется сильный мороз до -35-38°C, ветер до 15-20 м/с.

В Туркестанской области ожидается снег.

В Кызылординской и Жетысуской областях ветер до 25-28 м/с.

В Алматинской области мороз до -25°C.

"Уважаемые пользователи автомобильных дорог республиканского значения! Убедительная просьба в целях безопасности соблюдать правила дорожного движения и не пренебрегать ухудшением погодных условий", – сообщили в "КазАвтоЖоле".

По состоянию на 09.00 18 февраля в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 18 автодорогах республиканского значения в 10 областях.

