О погодных условиях на дорогах Казахстана рассказали в "КазАвтоЖоле"

Фото: gov.kz

В "КазАвтоЖоле" рассказали, какие погодные условия ожидаются на дорогах страны 7 марта в разрезе регионов, сообщает Zakon.kz.

По данным "КазАвтоЖола": В Мангистауской и Актюбинской областях ожидается туман. Возможно ограничение видимости на автодорогах.

В Костанайской и Акмолинской областях наблюдается усиление ветра с порывами до 15-20 м/сек.

В горных районах Жамбылской области возможно образование гололедицы.

Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами обратился к автолюбителям Казахстана.

"Уважаемые пользователи республиканских автомобильных дорог! Просим вас соблюдать правила безопасности дорожного движения и учитывать погодные условия при планировании дальних поездок". Ранее прокуратуры Кокшетауской области рассказали, что "КазАвтоЖол" необоснованно взимал плату с большегрузов.

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