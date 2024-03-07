О погодных условиях на дорогах Казахстана рассказали в "КазАвтоЖоле"
Фото: gov.kz
В "КазАвтоЖоле" рассказали, какие погодные условия ожидаются на дорогах страны 7 марта в разрезе регионов, сообщает Zakon.kz.
По данным "КазАвтоЖола":
- В Мангистауской и Актюбинской областях ожидается туман. Возможно ограничение видимости на автодорогах.
- В Костанайской и Акмолинской областях наблюдается усиление ветра с порывами до 15-20 м/сек.
- В горных районах Жамбылской области возможно образование гололедицы.
Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами обратился к автолюбителям Казахстана.
"Уважаемые пользователи республиканских автомобильных дорог! Просим вас соблюдать правила безопасности дорожного движения и учитывать погодные условия при планировании дальних поездок".
Ранее прокуратуры Кокшетауской области рассказали, что "КазАвтоЖол" необоснованно взимал плату с большегрузов.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript