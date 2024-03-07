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О погодных условиях на дорогах Казахстана рассказали в "КазАвтоЖоле"

трасса, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 09:25 Фото: gov.kz
В "КазАвтоЖоле" рассказали, какие погодные условия ожидаются на дорогах страны 7 марта в разрезе регионов, сообщает Zakon.kz.

По данным "КазАвтоЖола":

  • В Мангистауской и Актюбинской областях ожидается туман. Возможно ограничение видимости на автодорогах.
  • В Костанайской и Акмолинской областях наблюдается усиление ветра с порывами до 15-20 м/сек.
  • В горных районах Жамбылской области возможно образование гололедицы.


Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами обратился к автолюбителям Казахстана.

"Уважаемые пользователи республиканских автомобильных дорог! Просим вас соблюдать правила безопасности дорожного движения и учитывать погодные условия при планировании дальних поездок".

Ранее прокуратуры Кокшетауской области рассказали, что "КазАвтоЖол" необоснованно взимал плату с большегрузов.

Мухит Турсынали
Казавтожол Акмолинская область Актюбинская область Жамбылская область Мангистауская область
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