В десяти областях перекрыли движение на трассах из-за непогоды

Фото: "Казавтожол"

По состоянию на 09.00, 18 февраля в связи с ухудшением погодных условий, введено ограничение движения транспорта, которое действует на 18 автодорогах республиканского значения в 10 областях, сообщает Zakon.kz.

Абайская область – 1 автодорога общей протяженностью 177 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости) "Омск-Майкапшагай" - с.Калбатау-с.Бугаз (для всех видов) Акмолинская область – 2 автодороги общей протяженностью 77 км (понижение температуры воздуха) Ограничение касаются дизельного вида автотранспорта. "Екатеринбург–Алматы" - ПВП Жибек жолы-гр.Карагандинской обл.;

"Астана-Кабанбай батыра-Нура-Темиртау" - с.Кабанбай батыра-гр.Карагандинской обл. Алматинская область – 2 автодороги общей протяженностью 99 км (снег, понижение температуры воздуха) "Подъезд к турбазе Алма-Тау" (для грузового и общественного);

"Алматы-Ташкент-Термез" - с.Жанакурлыс-гр.Жамбылской обл. (для всех видов); Восточно-Казахстанская область – 1 автодорога общей протяженностью 185 км (снег, метель, ограничение видимости) "Омск-Майкапчагай" - гр.Абайской обл.-г.Зайсан, с.Улкен Каратал-гр.КНР (для всех видов); Жамбылская область – 1 автодорога общей протяженностью 150 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости) "Алматы- Ташкент-Термез" - гр.Алматинской обл.-с.Кордай (для всех видов), с.Кенен-с.Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай) (для всех видов). Жетысуская область – 1 автодорога общей протяженностью 100 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости) "Ушарал-Достык" - ст.Коктума-ст.Достык (для всех видов); Карагандинская область – 5 автодорог общей протяженностью 1251 км (понижение температуры воздуха) Ограничение касаются дизельного вида автотранспорта. "Астана-Кабанбай батыра-Нура-Темиртау" - гр.Акмолинской обл.-г.Темиртау;

"Кызылорда-Павлодар" - г.Караганда-гр.Павлодарской обл., гр.Улытауской обл.-п.Топар;

"Екатеринбург–Алматы" - гр.Акмолинской обл.-г.Караганда, Северо-Восточный обход, п.Новостройка-г.Балхаш;

"Караганда-Аягоз-Бугаз" - п.Ботакара-г.Каркаралы;

"Калкаман-Баянаул-Умиткер–Ботакара" - гр.Павлодарской обл.-п.Ботакара. Костанайская область – 1 автодорога общей протяженностью 83 км (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области) "Жезказган-Петропавловск" - гр.Улытауская обл.-г.Аркалык (для всех видов ТС) Павлодарская область – 2 автодороги общей протяженностью 165 км (в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области) "Кызылорда-Павлодар" - гр.Карагандинской обл.-п.Шидерты (для дизельного вида автотранспорта)

"Калкаман-Баянаул-Умиткер–Ботакара" - п.Баянаул-гр.Карагандинской обл. Шидерты (для дизельного вида автотранспорта) Улытауская область – 2 автодороги общей протяженностью 543 км (метель ветер, ограничение видимости) "Жезказган-Петропавлоск" - п.Улытау-гр.Костанайской обл (для всех видов), с.Жезды-п.Улытау (для дизельных и общественных видов автотранспорта);

"Кызылорда-Павлодар" - г.Жезказган-гр.Карагандинской обл. (для дизельных и общественных видов автотранспорта). По данным "Казавтожол" на текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 181 единиц техники и 274 человек. Читайте также Автодороги закрыли из-за непогоды уже в 11 областях Казахстана Дорожники сделали заявление в связи с сильным морозом до 40 градусов в ВКО Режим ЧС в районе Абайской области: что там происходит

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