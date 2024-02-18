В десяти областях перекрыли движение на трассах из-за непогоды
Абайская область – 1 автодорога общей протяженностью 177 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости)
- "Омск-Майкапшагай" - с.Калбатау-с.Бугаз (для всех видов)
Акмолинская область – 2 автодороги общей протяженностью 77 км (понижение температуры воздуха)
Ограничение касаются дизельного вида автотранспорта.
- "Екатеринбург–Алматы" - ПВП Жибек жолы-гр.Карагандинской обл.;
- "Астана-Кабанбай батыра-Нура-Темиртау" - с.Кабанбай батыра-гр.Карагандинской обл.
Алматинская область – 2 автодороги общей протяженностью 99 км (снег, понижение температуры воздуха)
- "Подъезд к турбазе Алма-Тау" (для грузового и общественного);
- "Алматы-Ташкент-Термез" - с.Жанакурлыс-гр.Жамбылской обл. (для всех видов);
Восточно-Казахстанская область – 1 автодорога общей протяженностью 185 км (снег, метель, ограничение видимости)
- "Омск-Майкапчагай" - гр.Абайской обл.-г.Зайсан, с.Улкен Каратал-гр.КНР (для всех видов);
Жамбылская область – 1 автодорога общей протяженностью 150 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости)
- "Алматы- Ташкент-Термез" - гр.Алматинской обл.-с.Кордай (для всех видов), с.Кенен-с.Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай) (для всех видов).
Жетысуская область – 1 автодорога общей протяженностью 100 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости)
- "Ушарал-Достык" - ст.Коктума-ст.Достык (для всех видов);
Карагандинская область – 5 автодорог общей протяженностью 1251 км (понижение температуры воздуха)
Ограничение касаются дизельного вида автотранспорта.
- "Астана-Кабанбай батыра-Нура-Темиртау" - гр.Акмолинской обл.-г.Темиртау;
- "Кызылорда-Павлодар" - г.Караганда-гр.Павлодарской обл., гр.Улытауской обл.-п.Топар;
- "Екатеринбург–Алматы" - гр.Акмолинской обл.-г.Караганда, Северо-Восточный обход, п.Новостройка-г.Балхаш;
- "Караганда-Аягоз-Бугаз" - п.Ботакара-г.Каркаралы;
- "Калкаман-Баянаул-Умиткер–Ботакара" - гр.Павлодарской обл.-п.Ботакара.
Костанайская область – 1 автодорога общей протяженностью 83 км (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области)
- "Жезказган-Петропавловск" - гр.Улытауская обл.-г.Аркалык (для всех видов ТС)
Павлодарская область – 2 автодороги общей протяженностью 165 км (в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области)
- "Кызылорда-Павлодар" - гр.Карагандинской обл.-п.Шидерты (для дизельного вида автотранспорта)
- "Калкаман-Баянаул-Умиткер–Ботакара" - п.Баянаул-гр.Карагандинской обл. Шидерты (для дизельного вида автотранспорта)
Улытауская область – 2 автодороги общей протяженностью 543 км (метель ветер, ограничение видимости)
- "Жезказган-Петропавлоск" - п.Улытау-гр.Костанайской обл (для всех видов), с.Жезды-п.Улытау (для дизельных и общественных видов автотранспорта);
- "Кызылорда-Павлодар" - г.Жезказган-гр.Карагандинской обл. (для дизельных и общественных видов автотранспорта).
По данным "Казавтожол" на текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 181 единиц техники и 274 человек.