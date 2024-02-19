Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в шести городах Казахстана

смог в Алматы Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предупреждают о высоком содержании вредных примесей в столице и пяти городах Казахстана на 19 февраля, сообщает Zakon.kz.

По данным "Казгидромета", неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Костанай, Усть-Каменогорск, Риддер, Алматы, Актобе, Астана.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Также "Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение по территории Казахстана на 19 февраля. Синоптики прогнозируют сильные морозы до -45° и ветер.

Читайте также

подвесной мост через реку Иртыш
В Семее подвесной мост разошелся по швам
термометр
В каких городах отменили школьные занятия 19 февраля
Рабство детей в Улытауской области: приемную мать задержали
Рабство детей в Улытауской области: приемную мать задержали
Мухит Турсынали
Казгидромет Астана Актобе Алматы Костанай Риддер Усть-Каменогорск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Подделка тестов для анализов: Минздрав Казахстана начал проверку
Подделка тестов для анализов: Минздрав Казахстана начал проверку
Миллионы долларов получил Казахстан безвозмездно от Всемирного банка
Миллионы долларов получил Казахстан безвозмездно от Всемирного банка
МВД Казахстана обратилось с важным заявлением к водителям
МВД Казахстана обратилось с важным заявлением к водителям
термометр
Заморозки до -45: синоптики выпустили предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: