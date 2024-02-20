Новый район в Абайской области: какие села вошли в его состав и кто стал акимом

В акимате Абайской области 20 февраля 2024 года рассказали, какие села вошли в состав нового района Жаңасемей, сообщает Zakon.kz.

Административный центр района Жаңасемей будет расположен на территории Семея (район Жоламан).

Район включает в себя: 12 сельских округов (Абралинский, Айнабулакский, Акбулакский, Алгабасский, Иртышский, Новобаженовский, Озерский, Приречный, Жиеналинский, Достыкский, Караоленский, Кокентауский),

30 населенных пунктов,

2 поселка (Шульбинск и Чаган).

Расстояние от Семея до сел Жанасемейского района варьируется от 15 до 90 км (с. Мукур – 15 км, с. Приречное – 23 км, с. Озерки – 25 км, с. Чекоман – 25 км, с. Букенчи – 45 км, пос. Шульбинск – 58 км, с. Кокентау – 60 км, п. Чаган – 70 км, с. Жазык – 90 км).

Численность населения района Жаңесемей составляет 20,5 тыс. человек, общая площадь территории – 2708,32 тыс. га.

Район располагает благоприятными условиями для развития растениеводства и животноводства. В районе функционирует семь крупных и средних предприятий отраслей промышленности: ТОО "Каражыра" (добыча угля), АО "ФИК Алел" (добыча и обработка золотосодержащей руды), AO "Шульбинская ГЭС" (производство электроэнергии), ТОО "ARX MINERALS" (добыча и переработке медьсодержащих руд), ТОО "Прииртышская бройлерная птицефабрика", ТОО "Агрофирма Приречное".

"В целях обеспечения условий для социально-экономического развития района и повышения качества жизни населения, будут решены вопросов снижения миграции, создания новых рабочих мест, максимального удобства и доступности получения услуг для населения". Пресс-служба акимата Абайской области

Акимом нового района Жаңасемей распоряжением акима области, по согласованию с Администрацией президента РК и маслихатом района назначен Руслан Базарбаев.

Фото: gov.kz

Руслан Базарбаев родился 1 июля 1989 года в Абайской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Академию государственного управления при президенте РК и Казахский университет путей сообщений.

Фото: gov.kz

Трудовую деятельность начал в 2010 году с должности главного специалиста Управления предпринимательства и промышленности Астаны. В разные годы работал главным специалистом, руководителем отдела Управления администрирования специальных экономических зон "Астана – новый город". Занимал должность главного менеджера АО "Казтехнологии". Также работал в Комитете по инвестициям Министерство инвестиции и развития РК. С 2018 года работал на различных должностях Отдела индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

До назначения акимом района Жаңасемей работал заместителем акима Семея.

Материал по теме Когда в ВКО появятся новые районы и сколько денег на это уйдет

О том, что новые районы появятся в Восточно-Казахстанской и Абайской областях, стало известно 28 декабря 2023 года. Тогда глава государства подписал указ "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан".