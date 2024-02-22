В центре внимания: как Антикор Шымкента борется с нечистыми на руку чиновниками

В Казахстане проходит масштабная кампания по борьбе с хищением бюджетных средств и взяточничеством. Звучат громкие фамилии, задерживают чиновников высокого ранга. Тем не менее госслужащие идут на преступления.

Какую работу проделала Антикоррупционная служба Шымкента в 2023 году – в материале корреспондента Zakon.kz.

Многомиллионные взятки, хищение бюджетных средств и завышенные цены на сайте госзакупок. В прошлом году в Шымкенте, к большому сожалению, было очень много коррупционных скандалов. Сотрудники Антикора задержали не только руководителей отделов, управлений, но еще и акимов, а также их заместителей. Если некоторым чиновникам высокого ранга уже вынесли приговор, то по поводу других до сих пор идут расследования.

Только за 2023 год шымкентским Антикором было заведено 117 дел. Чаще всего, как оказалось, чиновники пытаются получить взятку при продлении договора трудоустройства либо с помощью сайта госзакупок.

"В большинстве случаев у нас идет взяточничество. То есть получение взятки и дача взятки. Есть со стороны госслужащих и факты хищения бюджетных средств. Есть должностные лица, которые сотрудничают со следствием. Если они сотрудничают, то уголовное дело в их отношении может завершиться буквально в течение двух недель, после этого направляется в прокуратуру и, соответственно, в последующем в суд. С государственными служащими я беседую, даже с теми лицами, которых уже осудили. И мы постоянно задаем вопрос: "зачем вы на это идете?". Насколько я понял, это деньги, которые имеются на государственных счетах, и они, пользуясь своим положением, пытаются часть оставить себе через какие-то фирмы. Или за трудоустройство, продление договора пытаются деньги взять", – рассказал корреспонденту Zakon.kz Жандос Жумабаев, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Шымкент.

Сотрудники Антикора в этом году также выявили сферы, где высока вероятность коррупционных правонарушений. В центре внимания: Департамент полиции, горздрав, образование, сфера земельных отношений, жилья, соцобеспечения, госзакупок и строительства. Инструментом оценки стали опросы жителей, бизнеса, анализ и следственная практика.

Если говорить о коррупционных рисках в управлении образования, то с начала проверки на сотрудников гороно завели больше 20 уголовных дел. Под преследование попадают специалисты управления, директора школ и бухгалтеры.

"В этом году, как я отметил, было возбуждено 117 уголовных дел, из них 28 дел относятся к сфере образования. На сегодня нами было проведено два внешних анализа коррупционных рисков в сфере образования. Для меня образование, здравоохранение и спорт являются одними из важных направлений, где присутствует наше подрастающее поколение, и эти сферы для нас очень важны. Всесторонне стараемся выявлять риски, подавляем их для недопущения повторного совершения возможных преступлений", – сообщил Жандос Жумабаев.

Под уголовное преследование, как оказалось, попадают и правоохранители. Люди в погонах чаще всего оказываются на скамье подсудимых из-за взяточничества, рассказывают в Антикоре.

"В правоохранительной сфере в большинстве случаев идет взяточничество. Анализ коррупционных рисков там продолжается. Соответственно, здесь не только нами, но еще и руководством Департамента полиции проводится большая работа. Тем более там есть вновь назначенный начальник. Работа в данной сфере будет продолжаться и Управлением собственной безопасности, которое тоже всесторонне проводит профилактические мероприятия. Руководящая позиция, карьера для человека – это большой соблазн, люди в погонах, несмотря на то, что должны быть на стороне закона, до сих пор берут мзду. В Департаменте полиции во всех сферах берут. Среди них есть и следователи, и сотрудники ДПС, и другие работники", – говорит первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции Шымкента.

Привлекает внимание борцов с коррупцией расточительность и многочисленные нарушения на сайте госзакупок. Сомнительные лоты с завышенной ценой публикуют как госорганы, так и квазигосударственный сектор. Схема мошенничества предельно проста – прайс при закупках порой завышают в десятки и даже тысячи раз. Тем, кто не жалеет государственные средства, а значит, деньги налогоплательщиков, сотрудники Антикора отправляют письма, и конкурс госзакупок пересматривают. Огромную разницу возвращают в бюджет. В 2023 году эта сумма превысила 1 млрд 600 млн тенге. Для борьбы с коррупцией нужно действовать на системной основе, считают специалисты.

"Разработка и утверждение годового плана государственных закупок – это первый и не менее важный процесс гозакупок. Департаментом на системной основе проводится мониторинг годовых планов государственных закупок на предмет завышения закупочных цен. Только в 2023 году предотвращено неэффективное использование бюджетных средств на сумму более чем 1,6 млрд тенге. В рамках поручения по выявлению завышенной стоимости товаров, работ и услуг в планах госзакупок в 2023 году установлено всего 47 пунктов с завышением цен. Направлено 33 информационных письма в адрес госорганов для корректировки денежных средств. Одиннадцать должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 7 получили замечания, объявлено 4 выговора", – сообщил Жандос Жумабаев.

В Шымкенте за последние 4 года больше 30 человек получили денежные вознаграждения за оказание содействия в изобличении коррупционеров. Как выяснилось, шымкентцы активно информируют Антикор о взяточничестве. Осведомителям по состоянию на январь 2024 года выплатили больше 6,2 миллиона тенге. Больше всего о фактах коррупции горожане сообщали в 2021 году – 12 человек. Не меньше на мздоимцев докладывали и во время пандемии – 9 лиц. В 2022 году – 7 человек, а в прошлом году – 3.