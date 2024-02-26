Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Лекарства с истекшим сроком годности нашли в школах Караганды

Лекарства с истекшим сроком годности нашли в школах Караганды Фото: unsplash
Системные нарушения в медицинской сфере вскрыли в школах прокуроры Караганды. В частности, в учебных организациях сотрудники надзорного органа обнаружили лекарства с истекшим сроком годности, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, в ходе прокурорской проверки выявлены факты неоказания медицинских услуг, а также хранение лекарственных средств с истекшим сроком годности.

"Установлено, что в период с 2022 года в школах Караганды не оказывалось медицинское обслуживание порядка 3 тыс. учеников. В медицинском кабинете одной из школ хранился с просроченным сроком годности "Преднизолон" в ампулах, который применяется в составе неотложной терапии при тяжелых формах аллергической и шоковой реакции. В других школах области обнаружены лекарственные препараты с 5-7 летним истекшим сроком годности", – говорится в сообщении 26 февраля 2024 года.

Мерами надзора просроченные лекарства уничтожены, лица привлечены к ответственности, защищены права 7000 детей.

Материал по теме

Более 100 млн тенге, выделенных на уголь, похитил бывший директор предприятия в Жетысуской области

22 февраля 2024 года стало известно, что вопиющие нарушения выявили в Специальном профессиональном колледже Кентау. Прокурорской проверкой установлено, что руководство колледжа на протяжении длительного времени в нарушение требований законодательства предоставляло ненадлежащее обеспечение госуслугами студентов.

Читайте также

Сколько казахстанцев получают адресную социальную помощь
Сколько казахстанцев получают адресную социальную помощь
В школах Казахстана интернет станет быстрее
В школах Казахстана интернет станет быстрее
Вечеринка в Красноярске
В "тематическом" баре Красноярска провели сомнительную вечеринку
Динара Халдарова
Караганда Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Из-за сильнейшей за семь лет вспышки на Солнце Землю накроет мощная магнитная буря
Из-за сильнейшей за семь лет вспышки на Солнце Землю накроет мощная магнитная буря
Лучше отложить поездку: ДЧС Алматы обратился с важным заявлением к водителям
Лучше отложить поездку: ДЧС Алматы обратился с важным заявлением к водителям
остановка в Астане
Дом в остановке: социальный эксперимент провели в Астане
МИД Германии переименовал Киев
МИД Германии переименовал Киев
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: