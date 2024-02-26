Лекарства с истекшим сроком годности нашли в школах Караганды

Системные нарушения в медицинской сфере вскрыли в школах прокуроры Караганды. В частности, в учебных организациях сотрудники надзорного органа обнаружили лекарства с истекшим сроком годности, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, в ходе прокурорской проверки выявлены факты неоказания медицинских услуг, а также хранение лекарственных средств с истекшим сроком годности.

"Установлено, что в период с 2022 года в школах Караганды не оказывалось медицинское обслуживание порядка 3 тыс. учеников. В медицинском кабинете одной из школ хранился с просроченным сроком годности "Преднизолон" в ампулах, который применяется в составе неотложной терапии при тяжелых формах аллергической и шоковой реакции. В других школах области обнаружены лекарственные препараты с 5-7 летним истекшим сроком годности", – говорится в сообщении 26 февраля 2024 года.

Мерами надзора просроченные лекарства уничтожены, лица привлечены к ответственности, защищены права 7000 детей.

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