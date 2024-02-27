Как казахстанцам подготовить технику к смене часового пояса
Фото: unsplash
В Национальной службе реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT 27 февраля 2024 года заявили, что своевременная смена часового пояса является важным шагом в поддержании информационной безопасности и обеспечении бесперебойного функционирования IT-инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.
По их данным, существуют риски, связанные с несвоевременной сменой часового пояса:
- ошибки в журналах и метаданных;
- ошибки систем мониторинга;
- проблемы запуска планировщика задач.
Также в KZ-CERT поделились рекомендациями, которые помогут гражданам избежать ошибок и проблем в работе техники при смене часового пояса:
- Убедитесь, что на вашем оборудовании используется средства автоматической синхронизации времени, такие как NTP (Network Time Protocol). Однако стоит отметить, что протокол NTP не передает настройки временной зоны и не отвечает за смену часового пояса.
- Установите обновление с актуальными настройками временной зоны. Например, проверить и скачать обновление для популярных дистрибутивов Linux можно по ссылке.
- В случае если для операционной системы отсутствует обновление, вручную переведите временную зону на "UTC+5".
- После смены часового пояса проверьте работоспособность своих систем.
Материал по теме
Минтранспорта обратилось к казахстанцам с важным заявлением из-за смены часового пояса
26 февраля 2024 года Министерство цифрового развития обратилось с очередным важным обращением к казахстанцам, в котором рассказало, что им нужно успеть сделать до смены часового пояса.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript