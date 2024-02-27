Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как казахстанцам подготовить технику к смене часового пояса

Как казахстанцам подготовить технику к смене часового пояса Фото: unsplash
В Национальной службе реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT 27 февраля 2024 года заявили, что своевременная смена часового пояса является важным шагом в поддержании информационной безопасности и обеспечении бесперебойного функционирования IT-инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

По их данным, существуют риски, связанные с несвоевременной сменой часового пояса:

  • ошибки в журналах и метаданных;
  • ошибки систем мониторинга;
  • проблемы запуска планировщика задач.

Также в KZ-CERT поделились рекомендациями, которые помогут гражданам избежать ошибок и проблем в работе техники при смене часового пояса:

  1. Убедитесь, что на вашем оборудовании используется средства автоматической синхронизации времени, такие как NTP (Network Time Protocol). Однако стоит отметить, что протокол NTP не передает настройки временной зоны и не отвечает за смену часового пояса.
  2. Установите обновление с актуальными настройками временной зоны. Например, проверить и скачать обновление для популярных дистрибутивов Linux можно по ссылке.
  3. В случае если для операционной системы отсутствует обновление, вручную переведите временную зону на "UTC+5".
  4. После смены часового пояса проверьте работоспособность своих систем.

Материал по теме

Минтранспорта обратилось к казахстанцам с важным заявлением из-за смены часового пояса

26 февраля 2024 года Министерство цифрового развития обратилось с очередным важным обращением к казахстанцам, в котором рассказало, что им нужно успеть сделать до смены часового пояса.

Читайте также

Казахстан Астана фонтан
В Астане демонтируют крупный фонтан-солнце
Прокуратура Алматы назвала один из популярных видов мошенничества
Прокуратура Алматы назвала один из популярных видов мошенничества
Как получить компенсацию из-за подорожания электроэнергии в Алматы
Как получить компенсацию из-за подорожания электроэнергии в Алматы
Динара Халдарова
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Минтруда "выплатит" казахстанцам компенсацию
Минтруда "выплатит" казахстанцам компенсацию
Минтранспорта обратилось к казахстанцам с важным заявлением из-за смены часового пояса
Минтранспорта обратилось к казахстанцам с важным заявлением из-за смены часового пояса
Что нужно успеть сделать казахстанцам до смены часового пояса
Что нужно успеть сделать казахстанцам до смены часового пояса
влияние магнитной бури на Землю и людей
Мощнейшая вспышка на Солнце: какие последствия ждать казахстанцам от магнитной бури
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: