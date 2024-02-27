Как казахстанцам подготовить технику к смене часового пояса

В Национальной службе реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT 27 февраля 2024 года заявили, что своевременная смена часового пояса является важным шагом в поддержании информационной безопасности и обеспечении бесперебойного функционирования IT-инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

По их данным, существуют риски, связанные с несвоевременной сменой часового пояса:

ошибки в журналах и метаданных;

ошибки систем мониторинга;

проблемы запуска планировщика задач.

Также в KZ-CERT поделились рекомендациями, которые помогут гражданам избежать ошибок и проблем в работе техники при смене часового пояса:

Убедитесь, что на вашем оборудовании используется средства автоматической синхронизации времени, такие как NTP (Network Time Protocol). Однако стоит отметить, что протокол NTP не передает настройки временной зоны и не отвечает за смену часового пояса. Установите обновление с актуальными настройками временной зоны. Например, проверить и скачать обновление для популярных дистрибутивов Linux можно по ссылке. В случае если для операционной системы отсутствует обновление, вручную переведите временную зону на "UTC+5". После смены часового пояса проверьте работоспособность своих систем.

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