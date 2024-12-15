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События

"КазАвтоЖол" предупредил о ситуации на дорогах в трех областях Казахстана

ситуация на дорогах в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2024 21:53 Фото: скриншот видео
Пресс-служба "КазАвтоЖола" опубликовала информацию о том, какие трассы закрыты из-за непогоды, а какие наоборот открыли благодаря улучшению погодных условий, сообщает Zakon.kz.

15 декабря 2024 года в 21:00 в Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на участке автодороги Алматы – Усть-Каменогорск км 77-124 (участок г. Конаев – гр. области Жетысу). Открыть ее планируют 16 декабря 2024 года в 07:00.

Между тем в 21:30 в Жамбылской области открыто движение на участке автодороги Астана – Караганда – Алматы км 2005-2152. 

В это же время в Карагандинской области было открыто движение на участке автодороги Астана – Караганда – Алматы км 1993-2005.

Ранее сообщалось, что в 17 областях Казахстана на 16 декабря объявили штормовое предупреждение.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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