"КазАвтоЖол" предупредил о ситуации на дорогах в трех областях Казахстана

Пресс-служба "КазАвтоЖола" опубликовала информацию о том, какие трассы закрыты из-за непогоды, а какие наоборот открыли благодаря улучшению погодных условий, сообщает Zakon.kz.

15 декабря 2024 года в 21:00 в Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на участке автодороги Алматы – Усть-Каменогорск км 77-124 (участок г. Конаев – гр. области Жетысу). Открыть ее планируют 16 декабря 2024 года в 07:00.

Между тем в 21:30 в Жамбылской области открыто движение на участке автодороги Астана – Караганда – Алматы км 2005-2152.

В это же время в Карагандинской области было открыто движение на участке автодороги Астана – Караганда – Алматы км 1993-2005.

Ранее сообщалось, что в 17 областях Казахстана на 16 декабря объявили штормовое предупреждение.

