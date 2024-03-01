Аэропорт Астаны столкнулся с проблемами из-за смены часового пояса

1 марта 2024 года Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев тоже столкнулся с проблемами из-за смены часового пояса. В связи с этим пресс-служба воздушной гавани обратилась к пассажирам, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что точность статуса рейса, отображаемого в системе отображения информации о рейсах (FIDS) в аэропорту Астаны и на нашем официальном веб-сайте, может быть временно снижена "из-за некоторых технических проблем". При этом отмечается, что "запланированное время вылета и прибытия остается неизменным, в статусе рейса в режиме реального времени могут наблюдаться некоторые расхождения".

"Пассажирам настоятельно рекомендуется обращаться к представителям авиакомпаний за самой актуальной информацией о своих рейсах. Пожалуйста, будьте уверены, что наша преданная своему делу команда активно занимается этим вопросом, чтобы обеспечить безопасность и удобство всех путешественников. Мы ценим ваше понимание и сообщаем, что нет причин для беспокойства. Мы приносим искренние извинения за любые неудобства, которые этот случай может вызвать". Пресс-служба Международного аэропорта Нурсултан

Также пассажиров попросили следить за официальными информационными каналами столичного аэропорта для получения информации об обновлениях.

"Мы высоко ценим ваше терпение и сотрудничество, поскольку мы оперативно работаем над разрешением этой ситуации". Пресс-служба Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев

Казахстанцы с утра 1 марта обсуждают смену часового пояса. Несмотря на многочисленные предупреждения и рекомендации различных ведомств, жители страны столкнулись с небольшими сюрпризами. Один из наиболее интересных – неправильное отображение в цифровых документах даты рождения.

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Как казахстанцы пережили смену часового пояса, можно прочитать по ссылке.