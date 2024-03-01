Казус с датами рождения: перед казахстанцами извинились

1 марта 2024 года у многих казахстанцев изменилась дата рождения в системе eGov. Это произошло после перехода на единое время. В АО "Национальные информационные технологии" Zakon.kz объяснили причины.

Ростислав Коняшкин, председатель правления АО "Национальные информационные технологии", уточнил, что в ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года проводились работы по переходу на единый часовой пояс UTC +05.00.

"Мы провели обновления по более чем 11 тысячам виртуальных серверов, на которых расположены 64 информационные системы (портал eGov.kz, мобильное приложение egov mobile, портал e-license, единая нотариальная информационная система "Е-нотариат", единая информационная система "Техосмотр", сервис электронных обращений "e-Otinish" и др.), находящиеся в контуре АО "Национальные информационные технологии". Ростислав Коняшкин

По его словам, государственные органы осуществляют аналогичную работу по информационным системам, находящимся в их ведении.

В продолжении он отметил, что системы работают в штатном режиме. Получение государственных услуг через eGov.kz также доступно в штатном режиме.

"Были выявлены отдельные кейсы по некорректному отображению данных в сервисе "Цифровые документы". Сейчас мы проводим все необходимые работы, и актуальные данные станут доступны в ближайшее время. Приносим свои извинения за доставленные неудобства". Ростислав Коняшкин

Казахстанцы с утра 1 марта обсуждают смену часового пояса. Несмотря на многочисленные предупреждения и рекомендации различных ведомств, жители страны столкнулись с небольшими сюрпризами. Один из наиболее интересных – неправильное отображение в цифровых документах даты рождения.

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