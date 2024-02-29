Лента новостей
0
Қаз
#Смена часового пояса #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Прогноз погоды на 1 марта: туман, осадки и усиление ветра ожидаются в Казахстане

Прогноз погоды на 1 марта: туман, осадки и усиление ветра ожидаются в Казахстане Фото: unsplash
Казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода по стране в первый день весны – 1 марта 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на большей части республики, под влиянием антициклона, сохранится погода без осадков.

"Лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере республики ожидается небольшой снег, на юге – осадки в виде снега и дождя. По Казахстану ожидается туман, на юге, юго-востоке – усиление ветра", – говорится в сообщении.

Вместе с тем синоптики рассказали о погоде в столице и двух крупнейших мегаполисах страны:

  • в Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -3-5°С;
  • в Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем 0+2°С;
  • в Шымкенте – переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +4+6°С.

Материал по теме

Какой будет погода в Казахстане 29 февраля и в первые дни весны

О том, какой будет погода в Казахстане весной, можете узнать по ссылке.

Читайте также

Разнорабочий с вокзала за пианино растрогал Казнет
Разнорабочий с вокзала за пианино умилил Казнет
Казахстанские банки выступили с важным объявлением из-за смены часового пояса
Казахстанские банки выступили с важным обращением из-за смены часового пояса
КНБ, пункты пропуска, граница, режим работы
Казахстан меняет режим работы пунктов пропуска на границе с Россией, Китаем и Кыргызстаном
Динара Халдарова
Казгидромет Погода Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Время
Казахстан переходит на единый часовой пояс: что нужно знать
Можно ли вернуть взносы ОСМС, если не обращался за медпомощью
Можно ли вернуть взносы ОСМС, если в течение года не обращался за медпомощью
истории родившихся 29 февраля
Только раз в четыре года: истории тех, кто родился 29 февраля
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: