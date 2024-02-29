Прогноз погоды на 1 марта: туман, осадки и усиление ветра ожидаются в Казахстане

Казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода по стране в первый день весны – 1 марта 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на большей части республики, под влиянием антициклона, сохранится погода без осадков.

"Лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере республики ожидается небольшой снег, на юге – осадки в виде снега и дождя. По Казахстану ожидается туман, на юге, юго-востоке – усиление ветра", – говорится в сообщении.

Вместе с тем синоптики рассказали о погоде в столице и двух крупнейших мегаполисах страны:

в Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -3-5°С;

– переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -3-5°С; в Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем 0+2°С;

– переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем 0+2°С; в Шымкенте – переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +4+6°С.

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