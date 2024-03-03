Эндокринолог рассказала о причинах образования узлов в щитовидной железе, симптомах и методах лечения

Узловые образования в щитовидной железе беспокоят многих казахстанцев. В последние годы этот недуг стали лечить инновационным методом – с помощью радиочастотной абляции. В интервью Zakon.kz эндокринолог Лаура Даниярова рассказала о том, почему появляются узлы и насколько они опасны.

В Астане радиочастотную абляцию – малоинвазивную операцию на узловые образования в щитовидной железе – проводят с 2021 года, и уже есть довольные пациенты. На днях новую методику лечения также внедрили в Алматы, в Научно-исследовательском институте кардиологии и внутренних болезней. Мы решили поговорить с главным эндокринологом института и охватить весь спектр вопросов, которые волнуют казахстанцев и тех, кто столкнулся с заболеванием щитовидной железы.





– Лаура Бахытжановна, по каким причинам чаще всего образуются узлы щитовидной железы?





– Есть несколько причин образования узлов щитовидной железы. Однако назвать одну конкретную причину будет неправильно и сложно. Одним из оснований для образования может быть хронический йододефицит, даже умеренный йододефицит либо нехватка йода в продуктах питания.





На второе место можно поставить наследственность. Причем это предрасположенность не только по узловым образованиям в щитовидной железе, но и по другим заболеваниям.





Третье – из-за облучений в области шеи. Если пациент ранее получал терапию и было лучевое воздействие, это тоже один из факторов. При этом следует учесть, что точно сказать, что эти три причины всегда влияют, нельзя. То есть это может быть разный комплекс факторов, которые впоследствии приводят к узловым образованиям.





– Какова динамика заболевания? И насколько это стало проблемой для казахстанцев в последнее время?





– Чаще всего узлы появляются у возрастных пациентов после 40 лет, и в основном эта проблема беспокоит именно женщин. Среди молодых также есть тенденция распространения узловых образований щитовидной железы. Если говорить о динамике, то сейчас она встречается чаще и есть рост заболевания. Это связано с тем, что у нас год за годом улучшаются методы диагностирования и визуализации.





– Какие первые признаки образования и как их обнаружить?





– Стало труднее глотать, то есть узел давит на трахею или пищевод, затруднения при дыхании, кашель, изменился голос, появилось чувство комка или инородного тела в горле, косметический дефект. С внешним дефектом часто обращаются молодые девушки, когда увидели, что большой узел появился на передней поверхности шеи. Это все симптомы, с которыми пациент может обратиться к врачу.

При этом сразу подчеркну, что если функция щитовидной железы и гормональный фон нормальный, небольшой узел до трех сантиметров не вызывает никаких симптомов, то никаких вмешательств не требуется. За такими пациентами мы просто наблюдаем. Раз в 6-12 месяцев делается УЗИ щитовидной железы, исследуется анализ крови на гормоны. Если все стабильно, ничего с этим делать не нужно.

В целом, иногда образование узлов в щитовидной железе может протекать бессимптомно много лет, если маленькое образование, до сантиметра или в пределах двух сантиметров. Оно находится в толще самой щитовидной железы, его не видно косметически и статически. Поэтому образование может никак не беспокоить. Только после УЗИ щитовидной железы мы можем выявить узел. Поэтому рекомендуем периодически проверять щитовидку.





– Что делать, чтобы не запустить развитие недуга?





– Раз в полгода и год проходить УЗИ щитовидной железы. Порой бывают случаи, что независимо от размера на УЗИ выявили узел. Он в пределах сантиметра и по косвенным признакам видно, что это может быть злокачественный узел или опухоль. В этом случае однозначно нужно проводить биопсию щитовидной железы и узла. Также действовать нужно и при растущем прогрессирующем узле. И по результатам биопсии уже принимается дальнейшее решение и тактика: оперировать или можно применить радиочастотную абляцию или какие-либо альтернативные методики. То есть по ультразвуковому исследованию и размеру узла мы определяем характер роста клеток. Можно предположить, профилирующий ли узел и растет ли он.





К примеру, если после анализа выявлен узел 1 см и по всем признакам УЗИ нет никаких подозрений на злокачественный рост, пациент сдает анализ крови на гормоны. Если гормональный фон нормальный, то дальше только наблюдаем. Когда в дальнейшем на УЗИ мы видим, что узел увеличился, изменились его характеристики, тогда направляем на биопсию и по результатам уже решаем, что делать дальше.





– Какие методы лечения узловых образований щитовидной железы применяли раньше и какие используют сейчас?





– Сейчас применяются все методы, как с хирургическим вмешательством так и без. В отношении больших узловых образований (более 3 сантиметров) применялась хирургическая методика удаления доли щитовидной железы, удаление узла. То есть все зависит от характера узла. Если это два сантиметра и это рак, такой узел удаляется. Применяется оперативное лечение. Если это простой коллоидный узел, нерастущий, то там может быть спиртовая абляция или этаноловая деструкция.





Сейчас во всем мире развивается и хорошо, что мы можем предложить нашим пациентам радиочастотную абляцию. Это альтернатива хирургии, то есть это воздействие радиочастотных волн. Идет тепловое воздействие на ткань узла. Мы этот метод применяем при доброкачественных образованиях. Перед лечением дважды проводится биопсия, и если мы убеждены – да, это доброкачественные образования, есть определенные характеристики и четкие показания для радиочастотной абляции. Мы предлагаем пациенту такую альтернативу хирургии. Если на биопсии возникают даже небольшие подозрения на злокачественный рост, это уже решается с командой совместно с онкологами. Я как эндокринолог не могу взять на себя ответственность. А так все методики сегодня работают, все эффективны в той или иной ситуации.

Истинным узлом считается растущая профилирующая ткань. Это доброкачественное опухолевое образование щитовидной железы. В щитовидной железе могут быть коллоидные узлы. Они могут образоваться в результате воспалительных процессов в щитовидной железе, при них могут использовать метод этаноловой деструкции.

Какую именно методику применять при злокачественных и доброкачественных образованиях, зависит от многих факторов. Например, на стадии злокачественного процесса повреждены регионарные узлы, есть прорастание в соседние органы или в капсулы щитовидной железы. Очень много нюансов чисто клинических. Здесь нет однозначного ответа. Для решения всегда нужно индивидуальное обследование.

Фото: Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней

– Расскажите подробнее про новую методику лечения узловых образований щитовидной железы – радиочастотную абляцию.





– Новая методика распространена в Южной Корее, Европе и во всем мире практически. В Казахстане активно применять малоинвазивную операцию начали в 2021-2022 годах. 1 марта 2024 года мы пригласили нашего коллегу из Астаны, интервенционного радиолога, онколога Нияза Малаева, который обучился за рубежом, а теперь обучил наших коллег. Внедряем эту методику в Алматы, в Научно-исследовательском институте кардиологии и внутренних болезней.

Если коротко о новом механизме: Малоинвазивная операция занимает 30 минут. Специальный электрод в виде иглы прокалывает узел, то есть проводится пункция узла. Поэтому нет разреза и анестезии, пациенту не дают наркоз. Следовательно, нет последствий после наркоза. Делают только местное обезболивание в области щитовидной железы, передней поверхности шеи. Вводится специальная игла, на конце которой есть электрод. Вот этот электрод прогревает ткани. То есть те волны, которые проходят через электрод, прогревают ткань узла и выпаривают узел, то есть оказывают тепловое воздействие. Нагревание происходит до 100 градусов внутри узла. Это делается с точностью до миллиметра, и прогревание узла идет под контролем УЗИ-аппарата. При этом рядом лечащая здоровая ткань щитовидной железы не повреждается.

– Есть уже первые примеры, как чувствуют себя пациенты, которые прошли такой метод, как они описывают свои ощущения? Насколько эффективен и действенен такой метод?





– У пациентов нет осложнений после лечения методом радиочастной абляции. Есть, конечно, умеренная болезненность, все же это вмешательство, но на качестве жизни это никак не отражается. Эффективность очень хорошая, до 50% уменьшения в размере самого узла. При этом узел сокращается уже в процессе. После теплового воздействия и выпаривания он начинает со временем уменьшаться в размере.





К примеру, у пациентки, которая пришла через три месяца после лечения, на 50% уменьшился размер узла. Если у нее узел был больше 5 сантиметров на момент, когда она обратилась, то потом узел стал уже около трех сантиметров.





– После того, как пациенты прошли лечение, что им нужно делать, на что обращать внимание и как следить за своим здоровьем, может, есть рекомендации?





– Конкретных рекомендаций нет, что нужно соблюдать после РЧА. Но мы предупреждаем пациентов, что в первые сутки может появиться температура, поскольку идет местное тепловое воздействие. В последующем специальных рекомендаций нет. То есть пациенты, наоборот, отмечают, что видят результат, уменьшился косметический дефект, и в целом сразу улучшилось качество их жизни.





– Могут ли возникнуть побочные эффекты от радиочастот?





– Радиационное и радиочастотное воздействие – это две разные вещи. Многие путают это с радиационным

воздействием, но это не так. Поэтому от такого метода побочных эффектов нет.





– Нужно ли повторять лечение через определенное время или достаточно просто наблюдаться у своего врача?





– Если это был небольшой узел, то необходимо наблюдаться у врача от трех до шести месяцев. При таких случаях достаточно одной процедуры. А если узел больших размеров, то, возможно, надо будет повторять лечение. К примеру, пять сантиметров – это минимальный, а ведь есть еще узел больших размеров. Повторять лечение можно через полгода, если есть показания. По данным мировой литературы и известных врачей, и двух, и трехкратно можно проводить такую операцию. Особенно если зоб больших размеров.





– Поделитесь мерами профилактики таких заболеваний. И почему казахстанцы не так пристально следят за своим здоровьем и не всегда обращают внимание на первые сигналы организма, если что-то не так?





– По профилактике образований узлов щитовидной железы рекомендуем проходить ультразвуковое исследование щитовидной железы как минимум один-два раза в год. По другим заболеваниям раз в год как минимум проводить стандартное обследование. Здоровье каждого пациента – это индивидуальная особенность.





А если говорить о заболеваниях щитовидной железы, то общие рекомендации, учитывая южный регион – йододефицитный. Проводить йодную профилактику. С 1950-60-х годов уже применяется профилактика в виде йодированной соли в пищу, мы рекомендуем употребление именно йодированной соли. В Казахстане массовая йодная профилактика проводилась и проводится всегда.

Кроме того, употреблять продукты, богатые йодом. Это водоросли, морская рыба, хурма по сезону, грецкие орехи и другое. Особенно рекомендуем такую профилактику для групп риска, которые могут испытывать дефицит йода. Среди них: подростки в период полового созревания и беременные женщины.

При этом витамины нужно применять после консультации с врачом, не нужно самостоятельно идти в аптеку и покупать лекарства. Потому что передозировка йода тоже приводит к заболеваниям. Это обратная сторона медали. Например, есть йодиндуцированное заболевание щитовидной железы из-за избыточного йода в организме. Поэтому все нужно решать с доктором и не должно быть никакого самолечения.

