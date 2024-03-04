Землетрясение в Алматы: безопасно ли горожанам ночевать в своих домах

Фото: Zakon.kz

В ДЧС Алматы на брифинге 4 марта рассказали, безопасно ли горожанам ночевать в своих домах после сильного землетрясения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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