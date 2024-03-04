Снег, метель и туман: прогноз погоды в Казахстане на 5 марта
Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода в Казахстане, а также в Астане, Алматы и Шымкенте во вторник, 5 марта 2024 года.
Согласно прогнозу, отрог антициклона сохранит сухую, безветренную погоду на большей части территории Казахстана.
"Лишь на севере, востоке и в центре страны, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидаются снег, усиление ветра с низовой метелью. По Казахстану ожидается туман".РГП "Казгидромет"
Также синоптики предоставили прогноз погоды по столице и двум крупнейшим мегаполисам страны:
- в Астане – переменная облачность, временами – небольшой снег. Ветер юго-западный 7-12, утром и днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -9-11°С, днем -3-5°С;
- в Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем +2+4°С;
- в Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +9+11°С.
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Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 5-7 марта 2024 года. Также РГП "Казгидромет" выпустил основной прогноз по паводкам.
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