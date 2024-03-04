Снег, метель и туман: прогноз погоды в Казахстане на 5 марта

Фото: unsplash

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода в Казахстане, а также в Астане, Алматы и Шымкенте во вторник, 5 марта 2024 года.

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