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Сильное землетрясение в Алматы: снова паника, пробки и высокие цены на такси

Сильное землетрясение в Алматы, снова паника, пробки и высокие цены на такси, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 17:40 Фото: Zakon.kz, freepik
4 марта в Алматы произошло очередное сильное землетрясение. Сильные толчки ощутимостью в 5 баллов жители города почувствовали в 11:22. Корреспондент Zakon.kz рассказывает, что происходило в городе и как жители отреагировали на буйство стихии.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в 31 км к югу от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения – 13.2. Магнитуда MPV – 6.1, а глубина – 10 км.

Ощутимость землетрясения в Алматы оценили в 5 баллов.

При прошлом сильном землетрясении, 23 января, сирены в городе не работали, на этот раз власти сработали лучше. Буквально сразу, после подземных толчков, по всему городу зазвучало оповещение. Также с заявлением выступил начальник ДЧС города, в котором попросил жителей не поддаваться панике.

"Не поддавайтесь панике, после окончания колебаний покиньте помещение, пройдите к ближайшим пунктам приема населения. Доверяйте информации только из официальных источников. Услышав сигнал сирены: "Внимание всем!", включите доступные средства оповещения", – сказал Нурлан Атыгаев, обращаясь к жителям и гостям Алматы.

Тем временем алматинцы в шоке выбегали на улицы, покидая свои дома и рабочие места. Некоторые даже не успели обуться и вышли в одних тапочках.

жители вышли на улицу после землетрясения, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 17:40

Фото: Zakon.kz

жители вышли на улицу после землетрясения, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 17:40

Фото: Zakon.kz

Большое скопление людей наблюдалось у бизнес-центров, торговых домов, особенно на местном Арбате. 

землетрясение в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 17:40

Фото: Zakon.kz


Город же погрузился в 10-балльные пробки. Заторы образовались почти по всему мегаполису и при выезде из него. На усиленный вариант несения службы перевели всех сотрудников полиции. Правопорядок в городе обеспечивают свыше 2 тыс. полицейских.

пробки в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 17:40

Фото: Zakon.kz

пробки в Алматы из-за землетрясения, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 17:40

Фото: Zakon.kz

Из-за повышенного спроса значительно поднялись и цены на такси. В среднем стоимость поездок по городу выросла в два раза.

пробки и цены на такси взлетели в Алматы после землетрясения, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 17:40

Фото: Zakon.kz

В целях безопасности во всех школах и колледжах отменили занятия второй смены. По данным Управления образования города, детские сады продолжили работу, и оставляли детей по желанию родителей. 

Студентов вузов также освободили от занятий. В Министерстве науки и высшего образования корреспонденту Zakon.kz рассказали, что всех учащихся своевременно эвакуировали, пострадавших нет. 

Кроме того, в городе закрыли метро, чтобы обследовать тоннели. Однако пообещали возобновить работу после получения разрешения от ДЧС.

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Между тем директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев сообщил, что афтершоки после сильного землетрясения еще возможны, но уже с меньше силой. 

"На ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона с вероятностью 70% сильных землетрясений не ожидается. Однако возможны повторные толчки, которые не представляют серьезной опасности. На основании решения комиссии, ДЧС считает возможным возвращение жителей к местам проживания", – заключила комиссия по оценке сейсмической ситуации.

Специалисты отметили, что землетрясение, ощутимостью в 5 баллов, было основным толчком с последующими афтершоками.

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Жители уже начали в соцсетях делиться фотографиями повреждений в зданиях. В одном из офисов не выдержал потолок. 


Ужаснули и последствия землетрясения в КазНПУ имени Абая. Там также обрушилась часть потолка в одной из аудиторий.


Помимо этого, некоторые жители жаловались на большие трещины как в квартирах, так и снаружи домов.

Позже Управление урбанистики и городского планирования Алматы прокомментировало появившиеся в Сети фото и видео разных повреждений внутри и снаружи зданий. В ведомстве отметили, что повреждения в основном касаются элементов отделочных материалов – навесных потолков, штукатурки, кафеля и отделки фасада.

"Данные повреждения не являются свидетельством нарушения несущих конструкций, поскольку устойчивость отделочных материалов зависит от ряда фактов, таких как качество крепления и самого материала. На сегодняшний день при районных акиматах созданы рабочие группы с составе уполномоченных органов для проведения комплексного обследования", – говорится в сообщении Управления урбанистики и городского планирования Алматы.

К слову, на всякий случай в городе развернули 384 пункта приема жителей. Подробный список с адресами можно посмотреть по ссылке.

Кроме того, все данные о пунктах размещены на платформе 2ГИС. И, если ввести в поисковике "пункт приема пострадавшего населения", то на картах отобразятся все имеющиеся пункты сбора для жителей. 

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Это второе сильное землетрясение в Алматы с начала 2024 года. Предыдущее произошло в ночь на 23 января, тогда ощутимость также составила 5 баллов. Подробнее по ссылке.

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