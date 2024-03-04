Землетрясение в Алматы: поступило 156 сообщений о повреждениях зданий

МЧС Казахстана сообщило 4 марта 2024 года, что в пунктах приема населения после сильного землетрясения в Алматы находятся 102 человека, из них 43 детей, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что на телефон горячей линии поступило 239 звонков информационного характера.

"В настоящее время поступило 156 обращений о повреждениях на социальных объектах и многоквартирных жилых домах Алматы. В пунктах приема населения находятся 102 человека, из них 43 ребенка", – говорится в сообщении.

При этом в МЧС подчеркнули, что объекты жизнеобеспечения, а также аэропорт, железнодорожные вокзалы и метро работают в штатном режиме.

4 марта 2024 года в Алматы произошло очередное сильное землетрясение. Сильные толчки ощутимостью в 5 баллов жители города почувствовали в 11:22.

Напомним, подобное сильное землетрясение произошло в Алматы в ночь на 23 января 2024 года. Тогда подземные толчки, которые ощутили жители и гости южной столицы, достигали 5 баллов. Все новости о сильном землетрясении в Алматы можете прочитать по ссылке.