Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Землетрясение в Алматы: поступило 156 сообщений о повреждениях зданий

Землетрясение в Алматы: за помощью обратились 102 человека, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 22:25 Фото: Zakon.kz
МЧС Казахстана сообщило 4 марта 2024 года, что в пунктах приема населения после сильного землетрясения в Алматы находятся 102 человека, из них 43 детей, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что на телефон горячей линии поступило 239 звонков информационного характера.

"В настоящее время поступило 156 обращений о повреждениях на социальных объектах и многоквартирных жилых домах Алматы. В пунктах приема населения находятся 102 человека, из них 43 ребенка", – говорится в сообщении.

При этом в МЧС подчеркнули, что объекты жизнеобеспечения, а также аэропорт, железнодорожные вокзалы и метро работают в штатном режиме.

4 марта 2024 года в Алматы произошло очередное сильное землетрясение. Сильные толчки ощутимостью в 5 баллов жители города почувствовали в 11:22.

Напомним, подобное сильное землетрясение произошло в Алматы в ночь на 23 января 2024 года. Тогда подземные толчки, которые ощутили жители и гости южной столицы, достигали 5 баллов. Все новости о сильном землетрясении в Алматы можете прочитать по ссылке.

Читайте также

Лавины сошли в горах из-за землетрясения в Алматы
Лавины сошли в горах из-за землетрясения в Алматы
&quot;Астанаэнергосбыт&quot; оштрафовали за необоснованные начисления за отопление
"Астанаэнергосбыт" оштрафовали за необоснованные начисления за отопление
главное за день 4 марта 2024 года
Землетрясение в Алматы, обрушение моста в Туркестане, Кошанов и Бектенов с визитом в России: главное за день
Диана Абдуллаева
Алматы Сильное землетрясение в Алматы Землетрясение
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильное землетрясение произошло в Алматы
Сильное землетрясение произошло в Алматы
Певица
Кристина Орбакайте упала во время концерта
безопасно ли ночевать алматинцам дома
Землетрясение в Алматы: безопасно ли горожанам ночевать в своих домах
землетрясение в Алмаы, сила, 5 баллов
Сила землетрясения в Алматы составила 5 баллов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: