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"Людям страшно": в Алматы после землетрясения вырос спрос на частные дома

В Алматы после землетрясения вырос спрос на частные дома, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 09:24 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Очередное землетрясение в Алматы побудило горожан присмотреться к частным домам. Жить в высотках многие теперь опасаются, сообщает Zakon.kz.

Архитектор Жанна Спунер объясняет это тем, что на нижних этажах зданий при землетрясении амплитуда колебаний меньше, тогда как на верхних сила вибрации ощущается сильнее.

При этом сейсмостойкость сооружения не зависит от высоты здания, считает эксперт.

"Нельзя сказать людям: не бойтесь, и они перестанут бояться. Я сама в советское время жила на 16-м этаже и пережила там немало землетрясений. Знаю, как это все происходит. Людям страшно, потому что им кажется, что сверху огромная масса, но на самом деле, если вы в сейсмичном доме 9-балльном, а у нас в основном все здания на 7-9 баллов рассчитаны, то вы вполне можете быть в безопасности больше, чем в частном доме".Жанна Спунер, архитектор

Преимущество, как отмечено в публикации "24.kz", частного жилья во время землетрясения заключается в том, что есть возможность быстрее выйти на улицу.

Но это при условии, что частное жилье построено в соответствии со строительными нормами.

"Если любой жилой дом не будет строиться в соответствии с требованиями действующих норм, он может получить сильные повреждения и даже обрушиться. Поэтому хочу посоветовать людям, которые строят для себя частное жилье: стройте его согласно требованиям сейсмостойкого строительства. Должны быть устроены антисейсмические пояса, перегородки должны иметь через каждые два метра железобетонное включение".Ералы Шокпаров, управляющий директор по производству АО "КазНИИСА"


То есть не всякое одноэтажное строение можно относить к сейсмически безопасным. Эксперты таковыми не считают ветхие и саманные дома, построенные из местных материалов. Подобные сооружения можно и сейчас встретить в отдаленных районах города.

В Алматы выгоднее строить одноэтажные дома с деревянным каркасом, говорят специалисты. Легкая конструкция при земельных колебаниях не разрушится. Однако и такие здания необходимо строить в соответствии со строительными нормами.

Сильное землетрясение произошло в Алматы 4 марта 2024 года в 11:22. По данным сейсмологов, сила подземных толчков составила 5 баллов. Что происходило в городе и как алматинцы отреагировали на буйство стихии – читайте в материале по ссылке.

Ночью 6 марта алматинцы вновь ощутили землетрясение. Эпицентр располагался в 266 километрах к юго-востоку от Алматы на территории Китая на глубине 10 километров. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): в Алматы два балла.

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