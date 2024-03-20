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Нападение на водителя скорой помощи в Караганде: пострадавший требует взыскать с обидчика 5 млн тенге

Суд, водитель Скорой помощи, Караганда, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 23:17 Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина
20 марта в суде района им. Алихана Бокейхана Караганды продолжилось рассмотрение уголовного дела по избиению водителя скорой помощи, передает корреспондент Zakon.kz.

Распустившего руки жителя Караганды Нурболата Дакебаева судят по статье "Хулиганство". Процесс ведет судья суда района им. Алихана Бокейхана Караганды Бахтияр Аканов. Пострадавший Торегали Бериккалиулы сегодня не смог присутствовать на процессе, так как находится в больнице после второй операции на нос. Известно, что он простил обидчика, однако требует с него взыскания за материальный и моральный ущерб в 5 млн тенге.

Сегодня суд заслушал показания свидетелей происшествия и коллег пострадавшего водителя. 

Фельдшер "Скорой помощи" Аида Балтабаева, которая в ту ночь работала с водителем на вызове, сообщила суду о необходимости остановки машины именно около подъезда, так как больного младенца нужно было срочно отвезти в больницу. 

"Очень большой риск идет. Во многих случаях счет может идти на секунды. Разве положение машины в данном случае имеет значение? Мы звоним водителю и говорим, чтобы ждал у подъезда, особенно если ребенок маленький", – отметила фельдшер Аида Балтабаева.

Сторона истца считает, что в отношении Нурболата Дакебаева следует применить статью "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

"Сейчас вместо того, чтобы исполнять трудовые обязанности перед своим работодателем, водитель лежит в больнице после операции. Я думаю, комментарии излишни", - подчеркнул адвокат пострадавшего Багдад Хасенов.

Ранее сообщалось, что в Караганде неизвестный мужчина избил водителя "скорой помощи" после недолгих споров на высоких тонах. Инцидент произошел вечером 26 января 2024 года во дворе одного из домов Караганды. Прохожему, жителю дома, не понравилось, что водитель остановил "неотложку" недалеко от подъезда. Он сделал замечание водителю. Завязалась ссора, затем драка, в результате которой у пострадавшего водителя диагностировали сотрясение головного мозга, множественные переломы костей носа, ушибы и гематомы.

Позже стало известно, что подозреваемого мужчину арестовали на два месяца.

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