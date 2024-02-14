В 11 областях Казахстана введено ограничение движения транспорта
Фото: freepik
В "КазАвтоЖоле" сообщили об ограничениях движения транспорта, которое действует на 46 участках автодорог республиканского значения в 11 областях, передает Zakon.kz.
По состоянию на 06.00 14 февраля 2024 года в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта:
- Акмолинская область – 15 участков
- Актюбинская область – 4 участка
- Восточно-Казахстанская область – 1 участок
- Жамбылская область – 1 участок
- Область Жетысу – 1 участок
- Карагандинская область – 3 участка
- Костанайская область – 6 участков
- Кызылординская область – 3 участка
- Павлодарская область – 1 участок
- Северо-Казахстанская область – 9 участков
- Туркестанская область – 2 участка
На автодорогах республиканского значения задействовано 389 единиц техники и 347 человек.
Ранее сообщалось, что 14 февраля синоптики объявили штормовое предупреждение на большей части Казахстана.
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