В 11 областях Казахстана введено ограничение движения транспорта

Фото: freepik

В "КазАвтоЖоле" сообщили об ограничениях движения транспорта, которое действует на 46 участках автодорог республиканского значения в 11 областях, передает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: