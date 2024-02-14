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В 11 областях Казахстана введено ограничение движения транспорта

В 11 областях Казахстана введено ограничение движения транспорта Фото: freepik
В "КазАвтоЖоле" сообщили об ограничениях движения транспорта, которое действует на 46 участках автодорог республиканского значения в 11 областях, передает Zakon.kz.

По состоянию на 06.00 14 февраля 2024 года в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта:

  • Акмолинская область – 15 участков
  • Актюбинская область – 4 участка
  • Восточно-Казахстанская область – 1 участок
  • Жамбылская область – 1 участок
  • Область Жетысу – 1 участок
  • Карагандинская область – 3 участка
  • Костанайская область – 6 участков
  • Кызылординская область – 3 участка
  • Павлодарская область – 1 участок
  • Северо-Казахстанская область – 9 участков
  • Туркестанская область – 2 участка

На автодорогах республиканского значения задействовано 389 единиц техники и 347 человек.

Ранее сообщалось, что 14 февраля синоптики объявили штормовое предупреждение на большей части Казахстана.

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Елена Вебер
Казахстан
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