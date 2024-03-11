Ограничение движения введено на трех автодорогах в трех областях РК

Фото: Казавтожол

В АО "КазАвтоЖол" рассказали, что из-за плохих погодных условий по состоянию на 07. 00 введено ограничение движения транспорта, которое действует на трех автодорогах республиканского значения в трех областях, сообщает Zakon.kz.

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