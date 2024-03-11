Ограничение движения введено на трех автодорогах в трех областях РК
Актюбинская область – 1 автодорога общей протяженностью 189 км
(ветер, низовая метель, гололед)
1. "Самара-Шымкент" - АЗС "Эко Ойл"- п.Карабутак.
(для грузового и общественного вида автотранспорта)
Кызылординская область – 1 автодорога общей протяженностью 204 км (ухудшение погодных условий в Улытауской области)
1. "Кызылорда-Павлодар" - г.Кызылорда-гр.Улытауской обл. (для всех видов автотранспорта)
Область Улытау – 1 автодорога общей протяженностью 208 км. (дождь гололёд)
1. "Кызылорда-Павлодар" - гр.Кызылординской обл.-п.Талап. (для всех видов автотранспорта)
На автодорогах республиканского значения задействовано 247 единиц техники и 284 человека.
Ранее "Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение по территории Казахстана на 11 марта. По прогнозам синоптиков, в стране ожидаются туман, сильный дождь, гроза.