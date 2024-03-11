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Ограничение движения введено на трех автодорогах в трех областях РК

Ограничение движения введено на трех автодорогах в трех областях РК, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 07:10 Фото: Казавтожол
В АО "КазАвтоЖол" рассказали, что из-за плохих погодных условий по состоянию на 07. 00 введено ограничение движения транспорта, которое действует на трех автодорогах республиканского значения в трех областях, сообщает Zakon.kz.

Актюбинская область – 1 автодорога общей протяженностью 189 км

(ветер, низовая метель, гололед)

1. "Самара-Шымкент" - АЗС "Эко Ойл"- п.Карабутак.

(для грузового и общественного вида автотранспорта)

Кызылординская область – 1 автодорога общей протяженностью 204 км (ухудшение погодных условий в Улытауской области)

1. "Кызылорда-Павлодар" - г.Кызылорда-гр.Улытауской обл. (для всех видов автотранспорта)

Область Улытау – 1 автодорога общей протяженностью 208 км. (дождь гололёд)

1. "Кызылорда-Павлодар" - гр.Кызылординской обл.-п.Талап. (для всех видов автотранспорта)

На автодорогах республиканского значения задействовано 247 единиц техники и 284 человека.

Ранее "Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение по территории Казахстана на 11 марта. По прогнозам синоптиков, в стране ожидаются туман, сильный дождь, гроза.

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