В Астане продолжается суд над Бишимбаевым
Экс-чиновника обвиняют в убийстве с особой жестокостью супруги Салтанат Нукеновой, а также в причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев.
Фото: суд Астаны
На скамье подсудимых также оказался двоюродный брат Бишимбаева Бахытжан Байжанов. Ему вменяют: ст. 432 УК РК – "Укрывательство особо тяжкого преступления", ст. 434 УК РК – "Недонесение о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении".
Фото: суд Астаны
11 марта прошел первый процесс, на котором гособвинитель озвучил версию следствия по данному делу. Согласно обвинительному акту, в день убийства (8 ноября 2023 года) Куандык Бишимбаев и Салтанат Нукенова были на одном из концертов в столице. Там между ними произошла ссора. Несмотря на это, они вместе отправились в ресторан, где конфликт продолжился. В итоге все закончилось избиением и гибелью Салтанат Нукеновой.
Фото: суд Астаны
Также свою позицию высказали обвиняемый и его адвокаты. Бишимбаев не признает вину, и хочет, чтобы его судили присяжные заседатели. А адвокаты требуют переквалифицировать статью обвинения.