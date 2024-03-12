В Астане продолжается суд над Бишимбаевым

12 марта в межрайоном суде по уголовным делам Астаны продолжились судебные слушания по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, сообщает Zakon.kz.

Экс-чиновника обвиняют в убийстве с особой жестокостью супруги Салтанат Нукеновой, а также в причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев.

Фото: суд Астаны

На скамье подсудимых также оказался двоюродный брат Бишимбаева Бахытжан Байжанов. Ему вменяют: ст. 432 УК РК – "Укрывательство особо тяжкого преступления", ст. 434 УК РК – "Недонесение о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении".





Фото: суд Астаны

11 марта прошел первый процесс, на котором гособвинитель озвучил версию следствия по данному делу. Согласно обвинительному акту, в день убийства (8 ноября 2023 года) Куандык Бишимбаев и Салтанат Нукенова были на одном из концертов в столице. Там между ними произошла ссора. Несмотря на это, они вместе отправились в ресторан, где конфликт продолжился. В итоге все закончилось избиением и гибелью Салтанат Нукеновой.

Фото: суд Астаны

Также свою позицию высказали обвиняемый и его адвокаты. Бишимбаев не признает вину, и хочет, чтобы его судили присяжные заседатели. А адвокаты требуют переквалифицировать статью обвинения.

