Суд по делу Бишимбаева и Байжанова – трансляция 13 мая

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны продолжается суд над экс-министром нацэкономики Куандыком Бишимбаевым и директором "Гастроцентра" Бахытжаном Байжановым, сообщает Zakon.kz.

Трансляция Верховного суда Казахстана



Во время заседания 13 мая 2024 года судья Айжан Кульбаева озвучила вопросы, которые зададут присяжным, чтобы те вынесли вердикт в отношении подсудимых.

После этого Кульбаева заявила, что суд и присяжные заседатели удалились в совещательную комнату для принятия решения.

О времени вынесения приговора Бишимбаеву и Байжанову сообщат дополнительно.

Материал по теме Дело Бишимбаева: стороны сформировали вопросы для присяжных

Напомним, что 10 мая на судебном заседании стороны по делу обсудили и сформулировали вопросы, подлежащие разрешению судом с участием присяжных заседателей.

2 мая 2024 года суд объявил об окончании судебного следствия и переходе к прениям сторон. Прокурор Айжан Аймаганова озвучила позицию обвинения. Позже брат Салтанат Нукеновой – Айтбек Амангельды обратился к присяжным и попросил справедливости.

Мать подсудимого Альмира Нурлыбекова, выступая в суде, извинилась перед родственниками Нукеновой.

3 мая Куандык Бишимбаев озвучил свою позицию.