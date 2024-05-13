Суд по делу Бишимбаева и Байжанова – трансляция 13 мая
Трансляция Верховного суда Казахстана
Во время заседания 13 мая 2024 года судья Айжан Кульбаева озвучила вопросы, которые зададут присяжным, чтобы те вынесли вердикт в отношении подсудимых.
После этого Кульбаева заявила, что суд и присяжные заседатели удалились в совещательную комнату для принятия решения.
О времени вынесения приговора Бишимбаеву и Байжанову сообщат дополнительно.
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Напомним, что 10 мая на судебном заседании стороны по делу обсудили и сформулировали вопросы, подлежащие разрешению судом с участием присяжных заседателей.
2 мая 2024 года суд объявил об окончании судебного следствия и переходе к прениям сторон. Прокурор Айжан Аймаганова озвучила позицию обвинения. Позже брат Салтанат Нукеновой – Айтбек Амангельды обратился к присяжным и попросил справедливости.
Мать подсудимого Альмира Нурлыбекова, выступая в суде, извинилась перед родственниками Нукеновой.
3 мая Куандык Бишимбаев озвучил свою позицию.