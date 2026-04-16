Общество

Сенат изучит поправки об эвтаназии животных, принятые Мажилисом – Ашимбаев

Сенат Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 13:02 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Председатель Сената Маулен Ашимбаев 16 апреля 2026 года заявил, что сенаторы приступили к изучению поправок в закон об ответственном обращении с животными и пока не готовы оценивать норму об эвтаназии. Документ рассмотрят в рабочих группах с учетом мнений всех сторон, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у Маулена Ашимбаева, как Сенат относится к норме об эвтаназии животных, предусмотренной поправками в Закон РК "Об ответственном обращении с животными", принятыми Мажилисом.

"Закон, предусматривающий в том числе вопросы эвтаназии бродячих животных, а также иные нормы, не следует сводить исключительно к этой норме. Указанный законопроект лишь вчера поступил в Сенат Парламента, и депутаты только получили его. На данный момент они еще не успели его посмотреть, и рабочий процесс по его рассмотрению только начинается. Законопроект распределен по профильным комитетам и передан для рассмотрения. Депутаты приступают к его изучению в рамках рабочих групп с привлечением общественности. После этого вопросы будут вынесены на пленарное заседание", – озвучил глава Сената.

По его словам, депутаты еще не успели ознакомиться с поправками, поэтому им необходимо время для их изучения, после чего они смогут дать комментарии. Он добавил, что этот процесс не займет много времени, и уже через 7-10 дней можно будет предметно обсуждать конкретные нормы.

"Для того чтобы комментировать, мне, в частности, необходимо изучить сам закон, а также ознакомиться с международным опытом. Этот документ ведь не сводится только к одной норме – его нужно рассматривать в совокупности, включая вопросы ответственности граждан. Пока я лично не изучил все положения, не хотел бы давать оценки, чтобы не влиять на мнение сенаторов. Кроме того, считаю важным посмотреть, как подобные вопросы решаются в других странах – мы ведь не единственные, кто сталкивается с этой проблемой. Также необходимо учесть различные точки зрения: общественности, организаций по защите животных, акиматов, а также услышать истории людей, которые ежедневно сталкиваются с этой ситуацией", – дополнил Маулен Ашимбаев.

Журналисты также уточнили, могут ли казахстанцы рассчитывать на исключение данной поправки.

"Мы изучим соответствующие положения, в том числе используемую терминологию, и оценим их корректность. Закон – это конкретный документ, поэтому необходимо внимательно рассмотреть каждую норму. После детального анализа я буду готов предметно прокомментировать данный вопрос. Мы слышим все дискуссии. Сенаторам поступают обращения граждан, нам известны позиции инициаторов, свою точку зрения имеют и акимы. Речь не идет об одной стороне – это законодательный процесс. Мы выслушаем все стороны и далее проинформируем о нашей позиции", – сказал Маулен Ашимбаев.

8 апреля 2026 года депутаты Мажилиса приняли поправки в Закон РК "Об ответственном обращении с животными".

15 апреля 2026 года депутат Мажилиса Константин Авершин призвал обеспечить баланс между безопасностью и гуманным обращением с животными, а также пресечь искажение норм закона и усилить ответственность за жестокое обращение.

Екатерина Елисеева
