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Кибершпионаж против Казахстана: МЦРИАП выступило с новым заявлением

Кибершпионаж против Казахстана: МЦРИАП выступило с новым заявлением, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 13:13 Фото: pixabay
В феврале 2024 года стало известно, что в утечке китайских правительственных документов обнаружены данные казахстанцев. Уже 15 марта Минцифры заявило о внеплановых проверках ЕНПФ, Air Astana и АО "Казахтелеком", сообщает Zakon.kz.

В рассылке отмечено:

"Министерство обращает внимание, что преступность не имеет национальности, и мы не располагаем достоверными фактами, позволяющими обвинить какую-либо страну или организацию".

Также сказано, что на сегодняшний день министерством совместно с КНБ и АО "Государственная техническая служба" завершен анализ состояния информационной безопасности операторов мобильной связи.

"Фактов компрометации не установлено, компании защищены отечественными оперативными центрами информационной безопасности и работают в тесном контакте с Национальным координационным центром информационной безопасности АО "Государственная техническая служба".Пресс-служба МЦРИАП РК

Кроме того, ведомство проводит внеплановые проверки в отношении ЕНПФ, Air Astana, АО "Казахтелеком" на предмет соблюдения требований законодательства Казахстана о персональных данных и их защите.

"По результатам будет представлена дополнительная информация", – заключили в ведомстве.

16 февраля 2024 года на ресурсе GitHub неизвестными был опубликован слив секретных данных китайской компании iSoon (ака Anxun) – одного из подрядчиков Министерства общественной безопасности Китая (MPS). Она связана с Chengdu 404 – структурой, контролируемой киберразведкой КНР, известной как APT41.

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В слитых в Сеть данных были обнаружены и сведения о казахстанцах. 20 февраля 2024 года было заявлено, что Минцифры и КНБ начали проверку из-за утечки персональных данных казахстанцев.

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