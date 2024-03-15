Кибершпионаж против Казахстана: МЦРИАП выступило с новым заявлением
В рассылке отмечено:
"Министерство обращает внимание, что преступность не имеет национальности, и мы не располагаем достоверными фактами, позволяющими обвинить какую-либо страну или организацию".
Также сказано, что на сегодняшний день министерством совместно с КНБ и АО "Государственная техническая служба" завершен анализ состояния информационной безопасности операторов мобильной связи.
"Фактов компрометации не установлено, компании защищены отечественными оперативными центрами информационной безопасности и работают в тесном контакте с Национальным координационным центром информационной безопасности АО "Государственная техническая служба".Пресс-служба МЦРИАП РК
Кроме того, ведомство проводит внеплановые проверки в отношении ЕНПФ, Air Astana, АО "Казахтелеком" на предмет соблюдения требований законодательства Казахстана о персональных данных и их защите.
"По результатам будет представлена дополнительная информация", – заключили в ведомстве.
16 февраля 2024 года на ресурсе GitHub неизвестными был опубликован слив секретных данных китайской компании iSoon (ака Anxun) – одного из подрядчиков Министерства общественной безопасности Китая (MPS). Она связана с Chengdu 404 – структурой, контролируемой киберразведкой КНР, известной как APT41.
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В слитых в Сеть данных были обнаружены и сведения о казахстанцах. 20 февраля 2024 года было заявлено, что Минцифры и КНБ начали проверку из-за утечки персональных данных казахстанцев.