Казахстан называют "территорией памятников" – Токаев о желании некоторых увековечить память родных

Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании Национального курултая 15 марта 2024 года раскритиковал желание некоторых увековечить память о тех или иных людях по принципу родства и землячества, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Президент отметил, что для всех казахов большое значение имеет почитание своих предков, знание и изучение родословной.

"Шежіре является неотъемлемой частью нашего культурного кода. Однако мыслить в такой ограниченной рамке нельзя, главное – недопустимо политизировать эту тему. В последнее время в практику входят различные коллективные письма с просьбами увековечить память о тех или иных людях по принципу родства и землячества, установив им памятники и монументы, присвоив их имена улицам. Это весьма неприятная ситуация. Подобный подход деформирует единое идеологическое пространство страны, негативно сказывается на воспитании будущих поколений. Дело дошло до того, что за рубежом нашу страну называют "территорией памятников", имея в виду большое количество монументов как далекого исторического прошлого, так и советского период", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что в ономастической политике наряду с действительно значимыми историческими деятелями важно сделать акцент на общенациональных ценностях и ключевых понятиях, воплощающих в себе идеалы нашей государственности, таких как Независимость, Республика, Единство.

Ранее сообщалось, что в Атырау стартовал третий Национальный курултай. В своем выступлении президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости укреплять единство народа.