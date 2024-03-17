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Законодательство РК

Какая погода ожидает казахстанцев 18 марта

начало весны, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 15:32 Фото: freepik
"Казгидромет" выпустил прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 18 марта, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков, на большей части Казахстана будет погода без осадков.

"На большей части РК под влиянием поля повышенного атмосферного давления сохраняется погода без осадков. Лишь на западе, юге страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега. По РК ожидается туман, усиление ветера, на западе – гололед, на юго-западе – пыльная буря".РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в мегаполисах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – на три дня.

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