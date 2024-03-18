Добро или обман: как в Казахстане процветает лжеблаготворительность

Более 660 тыс. казахстанцев отправили мошенникам деньги на "благотворительность". Об этом стало известно из доклада Агентства по финансовому мониторингу, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве подчеркнули:

"138 банковских карт вовлечены в сомнительные сборы (краудфандинг) на различные цели, а свои деньги на псевдопомощь направили свыше 660 тыс. казахстанцев".

Отмечается, что сумма сборов составила 6 млрд тенге, из которых 33% (2 млрд) имеют признаки мошенничества.

Также сказано, что установлены потенциальные угрозы коллективного сбора средств в социальных сетях и дальнейшего их нецелевого использования.

Глава агентства Дмитрий Малахов подчеркнул, что выявляются случаи, когда недобросовестные граждане беспрепятственно и бесконтрольно осуществляют сбор под видом благотворительной деятельности и оказания помощи для "лечения" и "помощи малоимущим".

"Злоумышленники расходуют деньги на покупку движимого и недвижимого имущества, бытовые расходы, ставки в букмекерских конторах и аренду дорогих апартаментов за рубежом. Не исключена вероятность, что благие намерения добродушных граждан стали легким заработком для псевдонуждающихся". Пресс-служба АФМ РК

В заключении мероприятия представители Международного финансового центра Астана (МФЦА), финрегуляторов и банков второго уровня отметили необходимость разработки законодательных мер по регулированию краудфандинговой деятельности.

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