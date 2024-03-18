Вместо публичных извинений МВД теперь будет показывать, как правонарушители метут улицы

Полицейские Казахстана больше не будут размещать в соцсетях видео с публичными извинениями правонарушителей. Их заменят видео о том, как они подметают улицы или помогают пожилым людям. Об этом 18 марта сообщил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев, передает корреспондент Zakon.kz.

Шынгыс Алекешев сообщил, что в МВД уже отказались от практики публичного извинения правонарушителя.

"Мы же анализируем информационное пространство в целом, в том числе изучаем мнение пользователей социальных сетей, мнение народа. Идет обратный эффект, у людей создается чувство, как будто их уводят от ответственности таким способом, как будто они избегают ответственности", – заявил он.

Вместо этого в ведомстве намерены показывать, как они будут выполнять общественные работы.



"Тем самым будем обеспечивать принцип неотвратимости наказания, и также народ должен знать, что перед законом все равны, мы живем в правовом государстве, что несмотря на статус, положение, независимо от того, кто был привлечен к ответственности и кому назначили в качестве наказания общественные работы, мы его будем показывать, как он исполняет ", – пояснил спикер.

За гражданином остается право публично извиниться на своей странице в социальных сетях.

"Перечень конкретных видов общественных работ определяется местным исполнительным органом – акиматом. Они направляют на общественные работы, полиция отвечает только за контроль. Куда акимат направляет их выполнять общественные работы, там и полиция контролирует. Это подметать улицы, убирать, мыть, помогать, допустим, дому престарелых. Главная цель вида наказания общественных работ заключается в публичном порицании. Вот в Англии такие люди носят специальный жилет, чтобы люди видели, что это тот, который выполняет общественные работы как наказание", – подытожил официальный представитель МВД.

Ранее Zakon.kz публиковал информацию от МВД с публичными извинениями правонарушителей. Например, в ноябре 2022 года в соцсетях распространилась информация, что учительница из Каскелена якобы имеет VIP-пропуск от МВД РК. Как выяснилось позже, данная "учительница" не является сотрудником образовательного учреждения. 10 ноября она публично попросила прощения за свои слова.