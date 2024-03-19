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Сколько авто и мопедов ездят по дорогам Алматы

Сколько авто и мопедов в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 12:53 Фото: ДП Алматы
Начальник ДП Алматы Арыстангани Заппаров на ежегодной отчетной встрече с населением 19 марта сообщил, что в Алматы на 2,2 млн человек зарегистрировано более 636 тыс. единиц автотранспорта, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, ежедневный маятниковый поток прибывающего и убывающего автотранспорта составляет в среднем порядка 500 тыс. транспортных средств (ТС) с иногородней регистрацией.

Таким образом, по городу ежедневно передвигается свыше 1 млн автотранспорта. Если по стране зарегистрировано порядка 5 млн ТС, то каждое пятое, или 20%, из них ежедневно курсирует в Алматы.

"По результатам прошлого года наблюдается снижение общего количества ДТП, в том числе с пострадавшими. Всем известно, что на аварийность повлияло использование горожанами и гостями южной столицы, как и в большинстве мегаполисов мира, альтернативных видов ТС – мопедов и электросамокатов. По самым скромным оценкам, на дорогах Алматы курсирует порядка 50 тыс. единиц такого транспорта. Из анализа следует, что от общего количества ДТП с пострадавшими 16,1% ДТП приходится на водителей мопедов и самокатов. В основном ДТП происходят на перекрестках: водители транспортных средств при нахождении мопедистов в "мертвой зоне" их не видят. Кроме этого, многие водители мопедов не знают основных азов правил дорожного движения", – отметил Арыстангани Заппаров.

По данным спикера, с участием мопедов и самокатов в городе зарегистрировано 617 ДТП.

Принимаемые МВД меры, по его словам, позволили несколько стабилизировать ситуацию с эксплуатацией самокатов: установлены возрастные ограничения, требования по обязательному использованию средств защиты, перевозке пассажиров.

15 марта Бюро нацстатистики сообщало, сколько всего авто зарегистрировано в Казахстане. 

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